Fiamme Gialle in scena. Uno show speciale dei finanzieri-attori per beneficienza

Una commedia esilarante ("Pensione O’ Marechiaro," di Valerio di Piramo), messa in scena al teatro Manzoni di Pistoia da una compagnia molto speciale, composta dai finanzieri-attori del comando provinciale della Guardia di Finanza di Prato. Il tutto per un’iniziativa di solidarietà, che ha visto insieme la Guardia di Finanza di Pistoia e la sezione pistoiese della Croce Rossa Italiana.

L’occasione è stata quella dei rispettivi anniversari di fondazione: il 250esimo delle delle Fiamme Gialle e il 160esimo della Cri. Un appuntamento che ha permesso di raccogliere settemila euro che contribuiranno all’acquisto di una nuova ambulanza della Croce Rossa, che sarà al servizio del territorio pistoiese. "Ci siamo trovati a festeggiare contemporaneamente due importanti ricorrenze, i 150 anni della Guardia di Finanza e i 160 anni della Croce Rossa italiana – ha ricordato il comandante provinciale delle Fiamme Gialle pistoiesi, colonnello Stefano Lampone –. Prima in piazza Duomo per presentare gli attori del soccorso, poi a teatro con questo spettacolo teatrale con finalità di beneficenza, perché l’intero ricavato della serata andrà quale contributo al comitato di Pistoia della Croce Rossa per l’acquisto di una nuova autoambulanza. Lo spettacolo – ha aggiunto Lampone – è una commedia brillante, gli attori sono tutti finanzieri del comando provinciale di Prato, più qualche innesto di altri reparti della Toscana. Ci auguriamo di aver intrattenuto il pubblico con una serata leggera, anche per ringraziarlo dell’impegno che ha messo nella raccolta dei fondi per l’acquisto di questo mezzo di soccorso, che è una priorità sociale importante per questa città".

La presidente del comitato provinciale della Croce Rossa, Simonetta Filoni, ha ringraziato il pubblico presente per la generosità dimostrata e tutte le persone e gli enti che a vario titolo hanno collaborato. "Un ringraziamento particolare - ha puntualizzato - voglio farlo alla compagnia teatrale dei finanzieri-attori, che ci ha fatto trascorrere una bellissima serata". Molte le autorità presenti, dai vertici regionali delle Fiamme Gialle al prefetto di Pistoia Licia Donatella Messina, dal presidente della Provincia Luca Marmo fino al sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi.

Patrizio Ceccarelli