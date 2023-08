Festival internazionale di chitarra L’omaggio della Montagna a Django

Il festival internazionale di chitarra Toscana Django Festival, a

cura dell’Associazione Habanera, con la direzione artistica di Maurizio Geri, prende il via da domani, giovedì 17 agosto, fino a domenica 20 nel Comune di San Marcello Piteglio. Il festival, dedicato alla figura del chitarrista zingaro francese Django Reinhardt (1910-1953) e al rapporto dialettico fra ricerca e sperimentazione che ne anima i contenuti, nasce dall’esperienza triennale maturata nel corso del Popiglio Django Festival. Il 2023 rappresenta una ricorrenza importante per tutto il mondo musicale che gravita intorno al jazz-manouche. E’ infatti, il 70° anniversario della morte di Django Reinhardt, avvenuta il 16 maggio 1953. "Per questo – spiega Geri – abbiamo pensato di programmare fra gli altri un nome di alto profilo internazionale: Tchavolo Schmitt. La rassegna ha l’obiettivo di richiamare appassionati da ogni parte d’Italia. La montagna pistoiese offre l’opportunità di un soggiorno ideale per gli amanti dell’ambiente, della natura e del trekking e il festival permetterà di far conoscere il territorio. L’elevato valore artistico dei gruppi in cartellone è garanzia di un’affluenza da parte degli appassionati del genere Manouche e della buona musica in generale da tutta Italia. Saranno nostri partner Fondazione Caript, l’Ecomuseo Montagna Pistoiese, Atp Teatri di Pistoia e l’Istituto Omnicomprensivo San Marcello".

Sono previsti tre concerti serali (17, 18 e 19 Agosto, alle 21.30) alpalazzetto "Sandro Pertini", a Bardalone (con Tchavolo Schmitt Italian quintett, Area Open Project, Nico Gori & Young Lions), tre concerti-aperitivo (alle ore 18) al “Il Vivaio” di Maresca (Fabrizio Giudice il 17, Residence Gipsy Band il 18 e Bob Jay il 20). Viene proposta anche una sezione didattica, in tre corsi di base della durata di 12 ore ciascuno (chitarra, canto, danza solo-jazz) e tre masterclass tenute dagli artisti in cartellone. Domenica 20 Agosto, prima del concerto-aperitivo, esibizione dei tre corsi base di canto, chitarra e danza solo-jazz (dalle 16 alle 18). I tre concerti aperitivo vedranno la partecipazione del chitarrista ligure Fabrizio Giudice, che presenta un repertorio dedicato all’emigrazione italiana (1708); il 18 agosto la Residence Gipsy Band formata da Giangiacomo Rosso, Federico Zaltron, Francesco Greppi e Pippi Dimonte, darà vita a una jam-session. Domenica 20 il quintetto di Bob Jay, formato da musicisti della provincia di Pistoia, suonerà brani swing-blues in omaggio a Leonardo Boni, chitarrista fiorentino prematuramente scomparso.