Festa della Musica, non solo concerti. Tutti i segreti degli strumenti. Open day alla Fondazione Tronci

PISTOIA

Si dovesse stilare una lista delle eccellenze pistoiesi, questa conterrebbe praticamente al suo incipit la tradizione dei Tronci maestri organari e, a seguire da quelle stesse ceneri più vive che mai, la nascita della Ufip, fabbrica straordinaria, certamente unica che ha creato piatti musicali per i batteristi di tutto il mondo. È a partire da questa esperienza preziosissima che dal 2008 in Corso Gramsci ha aperto la Fondazione Luigi Tronci, dal nome del suo appassionato promotore, che qui raccoglie una collezione di oltre mille strumenti, soprattutto a percussione, opere d’arte sonore e un ricchissimo archivio. Una realtà dinamica oltre che conservativa, sempre in grado di aprirsi alla città con iniziative di alto livello.

Non poteva mancare dunque questa stessa Fondazione nel calderone della Festa della Musica, evento centrale a Pistoia dell’Arcobaleno d’estate, cartellone promosso dalla Regione Toscana insieme al quotidiano La Nazione con il supporto di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e Vetrina Toscana e con la partecipazione delle associazioni di categorie. E sarà proprio la Fondazione Tronci ad essere tra i protagonisti più noti di questa giornata, con un open day che la interesserà fino alle 23 di stasera.

Eventi clou il concerto-spettacolo a immersione "Aquaticus" alle 20, vera e propria esperienza sensoriale, il concerto della Percussion Experience Orchestra alle 21.30 che propone un viaggio tra le sonorità del mondo, e la jam session e dj set alle 22.30, un invito a partecipare, condividere, battere il tempo tutti insieme. Ma intorno a quello che sarà l’evento centrale, ecco tutta una serie di iniziative appassionanti. Alla Biblioteca San Giorgio oggi alle 17.30 arriva "Dylan: il fantasma dell’elettricità", ovvero racconti, deliri e musica a cura di Carlo Puddu, Lorenzo Mei e Luca Giovacchini.

Nel frattempo, via Cavour entra in fermento con l’esibizione della scuola di fitness Movimusic a partire dalle 17, Dance with me alle 18, il dj set di Radio Pistoia Web (alle 20) e "La storia della dance" alle 22. Nel cortile della Magnolia, alle 18, per cominciare a respirare l’aria che farà in città tra circa quindici giorni, anteprima del Blues Festival con "Blues dalle origini a oggi". Sempre alle 18, alla scuola di musica e danza Mabellini, esibizione di musica classica, romantica e del Novecento.

Dalle 19, in piazza Spirito Santo, concerto dell’High Voltage Music Band, gruppo rock, pop e metal composto da giovanissimi tra i 14 e i 16 anni. Alle 21, in piazza del Duomo, arriva poi Blues Clinics Project, anteprima di Blues Clinics 2024 summer edition. Intanto all’Officina delle opportunità (via dei Macelli 11) dalle 20.45 spazio per "Officina aperta: musica, teatro, danza", evento che ha come filo conduttore la musica, veicolo di emozioni, sensazioni e passioni. Sarà proprio la musica ad accompagnare i presenti in un viaggio nell’arte del canto, del teatro e della danza. Evento gratuito (su prenotazione, al 340.4173071) a cura del progetto Officina delle Opportunità, coop Intrecci e assessorato alle Politiche sociali del Comune di Pistoia.