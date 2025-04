Festa della Liberazione. Tutti gli appuntamenti

In occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione nazionale dal nazifascismo, saranno numerose le iniziative promosse dal Cudir in collaborazione con varie associazioni cittadine che animeranno la città nella giornata di oggi. Alle 11, in piazza della Resistenza, si svolgerà la cerimonia ufficiale al Monumento ai Caduti con la deposizione della corona, seguita da un omaggio dell’Anpi alla figura di Silvano Fedi presso la sepoltura monumentale nel cimitero Comunale. In piazza del Duomo, un concerto di bande musicali accompagnerà le celebrazioni. Rimanendo nel cuore pulsante del centro storico, al circolo Arci di Porta al Borgo, l’evento "Disertor3 di ogni guerra" offrirà momenti di socialità e riflessione. Alle 13 è previsto un pranzo in strada, mentre dalle 16 il pomeriggio sarà animato da un concerto gratuito, con la giornata che si concluderà alle 20 con un dj. Sarà, inoltre, visitabile la mostra "Peace & Care. Storie di lotta e Resistenza".

Al circolo Arci di Bonelle andrà invece in scena la tradizionale Festa dell’Anpi. La giornata inizierà alle 9 con la 48ª Maratonina del Partigiano, seguita alle 11 dalle premiazioni e alle 13 dal pranzo sociale. Nel pomeriggio, alle 16, in piazza Modesta Rossi, si terrà un omaggio alla partigiana Modesta Rossi con la deposizione di una corona. A seguire, si partirà in bicicletta verso Montechiaro per rendere omaggio anche a Silvano Fedi al cippo a lui dedicato. Le iniziative sono organizzate in collaborazione con Arci Pistoia, Cudir, sezione Soci Coop di Pistoia, Libera, Mediterranea Saving Humans, Fondazione Valore Lavoro, Emergency, NUDM Pistoia, L’Acqua Cheta, Anpi, Istituto Storico della Resistenza di Pistoia e Insorgiamo GKN.

Le commemorazioni si chiuderanno lunedì 28 aprile a Piteccio, con un ricordo delle vittime civili del bombardamento del 28 aprile 1944. Il ritrovo è fissato alle 16.45 in piazza Clemente Begliomini, seguito alle 17 dalla Santa Messa celebrata da Fausto Tardelli, Vescovo di Pistoia. Alle 18 si procederà con la deposizione delle corone davanti alla Chiesa di Santa Maria Assunta e con la lettura dei nomi delle vittime, prima della conclusione con un corteo che si fermerà sotto il ponte ferroviario per un’ulteriore deposizione. L’evento è organizzato in collaborazione con circolo ricreativo di Piteccio, Pro Loco di Piteccio, Gruppo Alpini Alta Valle Ombrone P.se Sez. Firenze, comitato parrocchiale Piteccio, Anpi sez. "Valoris Poli- Valli dell’Ombrone e del Reno" e Croce Verde Piteccio.