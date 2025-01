Festa della Befana in allegria con la Misericordia. E un bel pranzo in compagnia al Circolo Gramsci

Festa della Befana con vari eventi ad Agliana. Su iniziativa di un bel gruppo di volontari della Misericordia di Agliana, domenica 5 gennaio, a partire dalle ore 16, nella sede della Confraternita (in Piazzetta della Misericordia), pomeriggio in allegria, con giochi e animazione, in attesa della Befana che al suo arrivo donerà la calza ai tutti i bambini intervenuti, dopo che avranno fatto una calda merenda. Per informazioni contattare il numero 333.2729213.

Lunedì 6 gennaio dalle ore 13, pranzo della Befana al circolo Gramsci di Agliana, in via Santini. Un pranzo per grandi e piccoli, con buon cibo e dolci, al prezzo 15 euro. Dopo il pranzo tombolata, con fantastici premi. Per partecipare è necessario avere la tessera Arci. Per prenotazioni 0574.1825449 o inviare un messaggio whatsapp al numero 366.5085798.

"Anche quest’anno abbiamo voluto organizzare il pranzo di Befana - fa sapere Guido Del Fante, vicepresidente del circolo – così da concludere il periodo di festeggiamento delle feste natalizie. Grazie alle volontarie e ai volontari, sarà possibile trascorrere un bel momento tra buon cibo, divertimento e tanta compagnia. Come sempre, l’incasso servirà per portare avanti le attività del circolo che sono tutte svolte da volontari che donano il proprio tempo".

Sempre domenica 6 gennaio, giorno dell’Epifania, si terrà l’ultimo evento in piazza Gramsci, nel programma delle iniziative per le festività organizzate dal Comune e dall’associazione Artigiano. La Befana arriverà davanti alla "Casa di Babbo Natale" allestita in piazza Gramsci. Dalle 16 in poi distribuirà doni ai bambini nelle tradizionali calze. Sono previste centocinquanta calze da offrire ai piccoli.

Piera Salvi