Festa al Centro ippico di Bavigliano. Tutti gli atleti premiati a Firenze

Hanno raggiunto ottimi risultati anche nell’anno appena trascorso i ragazzi e le ragazze che frequentano i cosi di equitazione del centro ippico di Bavigliano, a Quarrata. La manifestazione e gli eventi con i piazzamenti oggetto delle premiazioni riferite al 2023 si sono svolte in febbraio, presso il Teatro Tuscany Hall di Firenze, dove il comitato regionale toscano ha organizzato il Gala Fise (Federazione italiana sport equestri) Toscana 2023. Tanta la soddisfazione degli istruttori Danilo Drovandi, (Presidente del centro di Bavigliano), Lorenzo Cini, Amanda Pellegrinie Giada Galeotti, nel constatare quanto possa ripagare la dedizione all’insegnamento di una disciplina che oltre che uno sport è anche una grande passione. Istruttori e corsisti hanno ricevuto i complimenti per l’ottimo lavoro svolto e applausi di incoraggiamento per l’associazione sportiva club ippico Bavigliano che malgrado sia stata colpita pesantemente dall’alluvione è riuscita a ripartire con i corsi. Questi i nominativi dei ragazzi e delle ragazze che hanno ottenuto le medaglie del podio: Cosimo Tintorini (argento campionato toscano s.o. senior 1g) Vittoria Tarchi (oro trofeo toscano completo). Nel dressage Ginevra Giusti (argento a squadre campionato regionale e bronzo categoria dressage id20-30); Sara Afflitto e Sara Guazzini (argento a squadre campionato regionale); Sofia Chen (argento criterium italiano freestyle emergenti jun); Lorenza Tarchi (bronzo a squadre campionato toscano); Tommaso Galeotti (oro campionato regionale avanzato brevetti); Sara Rizzo (argento campionato regionale emergenti). Nella categoria pony primi galoppi Gemma Salvi (argento campionato toscano).

Daniela Gori