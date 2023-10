Festa a Le Lame. Un ritorno alla socialità

"Vivere a colori" è l’evento che recentemente ha segnato per gli ospiti e gli operatori della Rsa "Le Lame" l’anno della ripartenza, dopo le limitazioni sociali imposte dall’emergenza sanitaria da Covid. Nel giardino della struttura sono state allestite colorate installazioni, create dai volontari delle associazioni locali: I Giganti, Auser di Agliana e Montale, Gianluca Melani, Hobby dance e Rsa Casa di Marta, ma anche dagli ospiti della Rsa che, con l’aiuto di operatrici e animatrici, hanno realizzato un coloratissimo e rilassante gazebo. C’è stata una bella festa con balli, musica e merenda, per evidenziare un ritorno verso la socialità e l’apertura al territorio. Un’apertura che ha sempre distinto la comunità aglianese e la Rsa Le Lame, struttura che accoglie quasi cinquanta ospiti tra residenziali e centro diurno. L’iniziativa è stata promossa dalle animatrici, Licia Gonfiantini e Silvia Melani, che hanno anche scelto il tema del colore. Perché, come era scritto in una delle installazioni, "La vita è come un arcobaleno: ci vuole la pioggia e il sole per vederne i colori". E’ stata anche una bella occasione per salutare in allegria Laura, un’operatrice che è andata in pensione. La Rsa Le Lame, da marzo 2023 è gestita dalla cooperativa Progres - che è capofila - e dalla cooperativa Il Borro. Direttore della struttura è la dottoressa Licia Sara Fabrizio, la quale auspica che possano riprendere tutte quelle iniziative che, da sempre, consentono a Le Lame la piena integrazione nel territorio, che negli anni ha espresso e dimostrato vicinanza agli ospiti e agli operatori con innumerevoli occasioni sociali.

Piera Salvi