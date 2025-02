Fermare le alluvioni è possibile. Ma servono più di tre milioni. Pronto il progetto del Consorzio

Eliminare gli allagamenti dalle case nella zona al confine tra Quarrata e Pistoia, in particolar modo al Barba: il progetto del Consorzio di Bonifica medio Valdarno, ci sarebbe già e avrebbe anche superato la valutazione dell’impatto ambientale, ma ora bisogna trovare i soldi. Per realizzare le due casse d’espansione su Ombroncello e Senice che andrebbero a mitigare il rischio idrogeologico in quelle zone c’è infatti da trovare la copertura finanziaria: 3,6 milioni di euro. Il Comune di Quarrata, con un’apposita delibera di giunta, ha approvato un protocollo d’intesa con Comune di Pistoia e Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno per impegnarsi tutti insieme nel richiedere alla Regione Toscana il finanziamento di entrambi i progetti. "Siamo fiduciosi che anche il Comune di Pistoia sottoscriverà questo protocollo d’intesa come noi abbiamo fatto con una delibera – ha spiegato il sindaco di Quarrata Gabriele Romiti – in modo da presentarsi in Regione forti di un’intesa congiunta: sia per dare più forza alla nostra richiesta di finanziamento, sia per mostrare un interesse comune e condiviso nel realizzare queste opere idrauliche che per noi rappresentano una priorità". Delle due casse d’espansione se ne parla da tempo, una nel territorio di pertinenza del Comune di Pistoia e l’altra in quello di Quarrata, al Barba, e avranno lo scopo di prevenire le esondazioni dei fossi Senice e Ombroncello, che anche nei giorni scorsi, per l’ennesima volta, hanno portato all’esasperazione i residenti di queste aree con l’acqua che ha allagato case e strade. Nello specifico: la prima è da realizzare tra via Bassa di San Sebastiano e via Guado dei Sarti e servirà a regimare le acque basse che non riescono a confluire ed entrare nell’Ombroncello quando questo è già al massimo della sua portata e avrà un volume utile di 22.500 metri cubi di acqua. Il quadro economico dell’intervento ammonta a 2 milioni e 215mila euro. L’altro intervento nella frazione di Barba, è da fare tra via Bottaia e via del Cantone. Qui riguarda il fosso Cantone, subito a monte della sua immissione nell’Ombroncello, del quale è prevista la ricalibratura e il contestuale ringrosso arginale in sinistra idrografica per un tratto che corre in adiacenza alla via Vecchia Fiorentina, poco a monte della sua immissione nel fosso Dogaia-Quadrelli. L’importo è di 1 milione e 435 mila euro. In aggiunta a questi lavori, il Comune di Quarrata realizzerà con fondi propri il miglioramento della rete fognaria lungo via di Brana: i lavori saranno pronti nel mese di Settembre.