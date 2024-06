Federsanità, Celesti coordinatrice nazionale

La prestigiosa nomina è arrivata all’assemblea congressuale a Roma. Anna Maria Celesti, vicesindaca di Pistoia, delegata Anci Toscana al welfare e vicepresidente vicario di Federsanità Anci Toscana, è la nuova coordinatrice nazionale degli enti locali di Federsanità nazionale. E’ stato eletto nuovo presidente Fabrizio d’Alba, attuale direttore generale del Policlinico Umberto I di Roma. Per Celesti (nella foto) è un riconoscimento per il lavoro svolto e per l’impegno di Anci Toscana a sostegno dei Comuni nei processi di integrazione sociosanitaria e socioassistenziale. All’assemblea di Federsanità hanno inoltre partecipato – per Federsanità Anci Toscana – la presidente Katia Belvedere direttore Generale Ispro e Valerio Mari vicepresidente e direttore generale dell’Ausl Toscana Centro; oltre ai delegati di Anci Toscana Roberta Casini sindaca di Lucignano, Francesco Persiani sindaco di Massa, Andrea Tavarnesi sindaco di Civitella in Val di Chiana e Michelangelo Betti sindaco di Cascina. "Nell’ambito degli obiettivi di rafforzamento e radicamento di Federsanità su tutti i territori e per avere la massima sinergia fra aziende sanitarie e Comuni, riteniamo necessario strutturare e rafforzare in maniera adeguata, il Coordinamento degli Enti locali, dando attuazione e operatività all’articolo 21 del nostro statuto – ha affermato Anna Maria Celesti – il coordinamento, può favorire lo scambio delle buone pratiche fra i territori in termini di prevenzione e integrazione, il rafforzamento dei sistemi a rete, nonché essere punto di riferimento anche per i rapporti con Anci".