Fari sul mondo sportivo. Ex Pallavicini e Bottegone. Ecco due nuovi palasport

Nel corso della conferenza stampa di fine anno del sindaco Alessandro Tomasi, si è parlato molto di sport. E proprio dallo sport è arrivata una notizia particolarmente attesa: nel 2025 inizieranno i lavori per la nuova palestra di Bottegone (per semplicità PalaBottegone, in attesa di un nome ufficiale). A gennaio il progetto andrà a gara – afferma il primo cittadino –, l’obiettivo è iniziare i lavori ad aprile". Si tratta di un mini-palasport da 120 posti a sedere, con una superficie di gioco buona per basket, volley e calcio a cinque. Una boccata d’ossigeno per società sportive e scuole della zona, all’interno di una frazione che sta lentamente cambiando volto nell’ambito del macro-progetto ’Bottegone Smart City’: "I lavori vanno avanti, nonostante molti cambi in corsa – dice Tomasi –: ci sono quattro cantiere attivi, più l’intervento nell’area ex Giusti. E nel mirino c’è anche la messa a norma della scuola King".

A proposito della King, recentemente è stata aperta la procedura di messa a bando del servizio di gestione della palestra adiacente all’istituto comprensivo di via Santi. Un bando che avrà una durata di 36 mesi, con la possibilità di rinnovo di ulteriori 24 mesi più altri 6 di proroga tecnica, per arrivare alla fine della stagione sportiva (si confida di assegnarlo entro gennaio). In totale, il periodo massimo sarà di cinque anni e mezzo, arrivando fino al 2030. Il corrispettivo sarà pari all’offerta economica presentata dall’affidatario e determinato nella misura massima di 66mila euro, Iva esclusa, per i primi tre anni; potrà salire fino a 134mila euro comprendendo anche le ulteriori possibili proroghe.

Sempre in tema di impiantistica sportiva, Tomasi ha rinnovato l’impegno per il nuovo palasport nell’area Pallavicini: "Il progetto di costruzione della struttura sta per andare a gara – rivela –. Com’è noto sul territorio abbiamo piccoli impianti a uso scolastico o grandi strutture come il PalaCarrara, serve un luogo intermedio. È una necessità per tante discipline e per gli eventi, visto che le richieste in tal senso sono in crescita. Sul Legno Rosso (riqualificazione via Pnrr, ndr) il cantiere procedere nel rispetto del cronoprogramma – conclude – mentre per l’area intorno al palasport di via Fermi l’interlocuzione con la società va avanti, ma l’idea è ancora agli albori".

Alessandro Benigni