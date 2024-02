Fari puntati sullo sport. Abodi mette in chiaro: "Il nodo infrastrutture è una nostra priorità"

"La forza di Anci è stata quella di stare tutti insieme, di portare il nostro punto di vista al parlamento, dal quale poi sono arrivate quelle leggi da applicare nelle nostre realtà. Bravo Luca Batoncini: come coordinatore nazionale di Anci Giovani è riuscito a fare stare insieme sindaci con identità, esperienze e provenienze politiche assolutamente diverse".

Così ha parlato Antonio De Caro, presidente dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani durante il suo intervento dal palco del Teatro Verdi. Una sincera espressione di affetto nei confronti degli amministratori under 36, che segue ormai da tempo con grande simpatia. Già da ieri rappresentanti dell’esecutivo si sono confrontati con gli amministratori locali su temi concreti.

Fari puntati su Andrea Abodi, ministro dello sport, che ha dichiarato che "è nei Comuni che il Governo ha i suoi impegni quotidiani, è nelle città che cerca di portare un’attenzione per le politiche giovanili che si deve manifestare. L’assemblea di Anci Giovani è l’appuntamento giusto non solo per vedere quanto è stato fatto finora dall’esecutivo, ma quanto ci impegniamo a fare insieme perché questo è lo spirito della nostra azione. Molte cose sono state realizzate, ma affrontiamo con serenità anche le situazioni dove abbiamo commesso errori perché non siamo perfetti. Lo sport è una difesa immunitaria e sociale, prima di tutto ci vuole un percorso culturale, un obiettivo necessario prima di affrontare la questione delle infrastrutture".

La riforma dei rapporti di lavoro nelle società sportive, in questi ultimi giorni, ha fatto molto discutere. "Abbiamo messo in regola 500mila persone – spiega il ministro – In ogni caso è necessario trovare un equilibrio tra quelle che sono le esigenze di chi dà occupazione e i dipendenti. Come previsto abbiamo attivato un apposito osservatorio per capire le eventuali modifiche da apportare alla normativa".

Un progetto su sport e salute sarà lanciato nelle prossime settimane dal governo e prevede un impegno da 14 milioni di euro in un triennio (5 milioni per il primo e il secondo anno, 4 il terzo) per investimenti sulla ‘ciclabilità’, intesa nella sua triplice versione: mobilità sostenibile, turismo lento, pratica sportiva. È questo l’ulteriore annuncio fatto dal ministro Abodi.

"Abbiamo inoltre rinnovato il progetto ‘Sport e periferie’ – ha proseguito Abodi – con 75 milioni di euro per un primo contributo da parte del governo, con il cofinanziamento del Credito sportivo, ai quali ne aggiungeremo altri 20 a marzo, a fronte di domande di finanziamento per un totale di 750 milioni. Questo vuol dire che, al di là del Pnrr, c’è una domanda incredibile di miglioramento delle infrastrutture sportive".

Patrizio La Pietra, sottosegretario alle risorse agricole, ha parlato dei motivi che hanno spinto la maggioranza a istituite la Giornata nazionale dell’agricoltura e a definire chi lavora in questo settore custode dell’ambiente. "Le politiche europee – ha dichiarato il politico pistoiese – hanno creato un contrasto tra la tutela ambientale e l’attività di chi lavora nel settore. Gli agricoltori sono stati ingiustamente accusati anche di inquinare. L’Italia riconosce il loro grande lavoro e la funzione ricoperta a tutela dell’ambiente".

