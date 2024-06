Fanucci: "Mai un’affluenza così bassa. Noi avanti senza compromessi"

"Nel ballottaggio per scegliere il sindaco di Montecatini Terme ha votato solo il 43,90% dell’elettorato, l’affluenza più bassa mai registrata in un’elezione locale in città. E’ un segnale forte, di grande sfiducia verso le proposte in campo e non si può e non si deve far finta di niente", è il commento a caldo di Edoardo Fanucci, candidato sindaco di tre liste civiche, giunto terzo al primo turno per soli 10 voti in meno del neo sindaco Claudio Del Rosso. "Il dato conferma l’alternatività dei progetti in campo e la bontà della nostra scelta, di non accettare compromessi, accordicchi o sterili ed inutili promesse, in attesa dell’esito del riconteggio, – sottolinea ancora Fanucci -. Siamo orgogliosi della identità e della autenticità della nostra proposta politica. In consiglio comunale saremo una minoranza operosa, mai silenziosa, sempre costruttiva ma rigorosa. Saremo pronti a votare favorevolmente a ciò che di buono verrà proposto e a contrastare, in modo fermo e deciso, tutto quello che andrà contro l’interesse della nostra amata comunità". Quindi Fanucci torna su un elemento portante della sua campagna elettorale, il programma. "Il nostro programma sarà la bussola del nostro agire, non intendiamo indietreggiare, anzi rilanciare – sottolinea in conclusione -. Impediremo la svendita del Tettuccio a privati e la realizzazione di un nuovo buco/cratere alla Torretta e investiremo tutte le nostre energie per riqualificare la stazione piccola e valorizzare la pineta".

Fanucci e i gruppi civici che lo avevano sostenuto (Brancoli per Fanucci, Patto per la città per Fanucci, Fanucci Sindaco) nella fase del ballottaggio non si erano apparentati né con Baroncini né con Del Rosso. Fanucci aveva lasciato ai propri elettori una decisione in coscienza, evitando di dare indicazioni. Intanto, si attendono aggiornamenti sul riconteggio delle schede richiesto da Fanucci e dai suoi che vogliono essere certi che lo scarto irrisorio di dieci schede, a causa del quale non sono arrivati al ballottaggio, "non sia dovuto a errori commessi in buona fede durante lo scrutinio".

G.L.P.