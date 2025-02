"Ex Sip, serve progetto con il parcheggio"

Una volta era la sede della Sip, poi Telecom, per la Valdinievole. Ogni mattina, decine di impiegati e tecnici venivano a lavorare nel grande stabile di via Manin, davanti alla sede della Società di Soccorso Pubblico. Oggi l’edificio, quasi del tutto inutilizzato, è fonte di vari problemi legati al degrado a Montecatini. Soprattutto nel periodo estivo e primaverile, molti sbandati sono soliti trascorrere la notte nelle immediate vicinanze dell’edificio. Il Controllo del vicinato, ormai da tempo, sta sollecitando le istituzioni a trovare una soluzione. La notizia che la Società di Soccorso Pubblico ha preso contatti con l’attuale proprietà dell’immobile per poter eventualmente gestire il parcheggio all’ingresso della struttura ha acceso nuove speranze nell’associazione.

"Ho avuto modo di interloquire con Gabriele Pellegrini, presidente del Soccorso Pubblico – dice Marco Lucarelli, responsabile del Controllo di vicinato - a tal proposito mi ha riferito che c’è un interesse da parte dell’ente, che ha già preso contatto con la proprietà per un progetto di acquisizione del parcheggio ex Sip. Se andasse in porto sarebbe una bella notizia per tutti. Non sarà oggi, visto l’impegno di ristrutturazione, in corso d’opera della sede dell’associazione. Un ringraziamento alla Società Soccorso Pubblico per quello che fanno quotidianamente e per le soddisfazioni concrete che si rispecchiano nella città. Ho inviato una mail sollecitando il sindaco Claudio Del Rosso e gli uffici di competenza maggiori controlli e pulizia".

Negli anni scorsi, la sede della ex Telecom in via Manin sarebbe potuta diventare la nuova sede del commissariato della polizia di Stato, da cinque anni ormai trasferito nella ex casa di riposo di viale Adua. L’ipotesi però, per motivi di posizione e di costi, non è mai stata concretizzata e, a oggi, l’edificio di via Manin resta vuoto e immerso nel degrado.

Da.B.