Ex convento di Popiglio: un aiuto al recupero dalla Fondazione Caript

Ancora una volta , la Fondazione Caript ha consentito, alla Congregazione Suore Domenicane Ancelle del Signore, di fare un passo avanti verso l’obiettivo del recupero della parte più antica dell’ex convento di Popiglio (1531), contribuendo in modo determinante alle spese per la redazione del progetto definitivo (70% delle spese). Nelle finalità della Congregazione è sempre rimasta viva l’idea di aprirsi alla collettività coinvolgendo le istituzioni locali e territoriali nella ricerca di assegnare un ruolo utile al recupero dell’ex complesso conventuale per l’avanzamento sociale, culturale ed economico della Montagna Pistoiese.

Le nuove destinazioni previste nel progetto, redatto dall’architetto Vincenzo Gorgoglione, condivise con il Comune di San Marcello Piteglio, Provincia di Pistoia e Soprintendenza, potranno accogliere attività turistiche e culturali ponendosi a servizio , non solo della comunità della Montagna Pistoiese, ma come punto attrattivo turistico-storico-culturale che va oltre i confini locali.

L’ex chiesa di San Domenico, una volta restaurata, potrà accogliere piccoli spettacoli, convegni, concerti, mostre temporanee, mentre l’edificio a fianco diventerà una "casa" di accoglienza per il turismo religioso; inoltre il recupero del grande orto, una volta di clausura, farà rivivere i tempi passati con il ripristino delle piante officinali e la riqualificazione ambientale.

Il progetto definitivo, già autorizzato dalla Soprintendenza, dovrà completarsi con il progetto esecutivo per candidarsi con le carte in regola all’acquisizione di contributi e finanziamenti pubblici affinché il sogno diventi realtà.

