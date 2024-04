Ex chiesa di San Lorenzo. Oltre due milioni dal ministero

C’è anche Pistoia nei quasi 236 milioni di euro a favore del patrimonio culturale italiano. È questa la notizia arrivata oggi dal ministero della Cultura dopo la pubblicazione di un decreto firmato dal ministro Gennaro Sangiuliano. Infatti sul versante delle belle arti e del paesaggio tra i progetti finanziati figura la ex chiesa di San Lorenzo a Pistoia che riceverà oltre 2,3 milioni di euro per la messa in sicurezza, consolidamento, restauro e rifunzionalizzazione.

Il grande complesso agostiniano fu voluto dal vescovo di Pistoia Guidolaste Vergiolesi. In principio gli agostiniani furono accolti nel piccolo oratorio di Sant’Antonio in Pantano, che venne demolito con l’avanzare dei lavori della grande chiesa. La sua importanza è testimoniata dalla decorazione delle pareti della chiesa, con affreschi, eseguiti da artisti pistoiesi del Trecento, fra i quali Giovanni di Bartolomeo Cristiani, autore del San Cristoforo, e del Quattrocento, fra i quali Niccolò di Mariano da Siena e Bernardino del Signoraccio, con la Sacra Conversazione fra san Sebastiano e Tobiolo e l’Angelo e con il Presepio. L’ex chiesa di San Lorenzo, ricordiamo, fu oggetto di primi interventi (il restauro della copertura e dei prospetti esterni) alla fine del secolo scorso. La posa della prima pietra risale al 3 luglio del 1272, con successivi interventi di recupero alla facciata e al tetto attestati nel ‘400 e poi nel ‘500. Dopo alterne vicende, nel 1877, la chiesa viene ceduta al genio militare e trasformata in distretto, acquisendo le sembianze che oggi le si riconoscono.Dopo una lunga diatriba sulla proprietà, che era divisa tra il comune e demanio negli anni Novanta si avvio una campagna di restauri che salvarono dalla rovina totale il chiostro e il tetto della chiesa, furono scoperti importanti ciclo di affreschi sulle pareti interni della chiesa, purtroppo i lavori si sono fermati.

Tutto il territorio nazionale sarà interessato dagli interventi, con la Toscana che riceve 25 milioni di euro e si aggiudica il terzo posto (insieme al Piemonte) della classifica delle regioni più finanziate dal Mic. E anche Pistoia, dunque, è della partita con uno dei suoi gioielli, un pezzo di storia che attende il completo ritorno all’antico splendore.