Ex Breda, la promessa dei lavori : "Il cantiere entro la fine dell’estate"

PISTOIA

Una nuova previsione, fine estate 2024, perché quelle braccia immobili delle gru riprendano a girare. Qui area ex Breda, ovvero quel maxi cantiere congelato in attesa di rinascita da diversi anni, il cui punto di svolta si è infine scritto con l’aggiudicazione definitiva all’asta da parte di Tred-Tuscany Real Estate Development, azienda nel cui capitale sociale sono presenti a diverso titolo e in diverse quote Raffaele Catalano e il pratese Roberto Puccini, con anche il professionista Paolo Salvadori investito del ruolo di amministratore delegato. Punta a quella scadenza una riattivazione del cantiere, lo dice una nota ufficiale diramata per conto dell’azienda che rende conto dello stato di avanzamento di tutto ciò che finora è stata la burocrazia e la progettazione attorno a quell’area. Area sulla quale, lo ricordiamo, insiste anche un pacchetto di opere di utilità pubblica che serviranno a restituire decoro alla zona ma anche "respiro", essendo qui prevista la realizzazione di una serie di parcheggi e di piazze.

"Entro la fine dell’estate si prevede che verrà aperto il cantiere per iniziare il recupero del blocco H e delle aree ex Breda. Il lotto H in questo momento è la grande piastra di cemento armato compresa tra il Polo della sicurezza e via Pacinotti, che nella parte sottostante ospita dei parcheggi. Dalla fine della pandemia – così dalla Tred riassumono il percorso fatto in questo periodo apparso visivamente ‘immobile’ - professionisti da questa incaricati hanno lavorato intensamente su più fronti, dal nuovo puntuale rilievo e ricognizione delle aree e degli immobili alla messa in sicurezza e verifica del sito e delle sue strutture". Lunga e prestigiosa la lista dei professionisti che seguiranno la parte d’architettura, tra questi certamente spicca lo studio Michele De Lucchi Amdl di Milano, assieme allo studio Genius Loci Architettura (Gla) di Firenze e lo studio Lotti Architetti Associati di Pistoia. Per la parte strutturale figurano invece lo studio Stima (Studio Ingegneri Mannelli associati) di Quarrata e per gli aspetti impiantistici la Gpa Partners di Firenze.

"Un lungo lavoro – si legge ancora nella nota ufficiale - che ha interessato soprattutto le verifiche e il controllo di tutta l’area e in particolar modo della consistenza e verifica di un cantiere che è fermo da anni, contemporaneamente si è lavorato al progetto, valutando e inserendo gli opportuni aggiornamenti possibili per il lotto H".

Oggi, terminate con esito positivo tutte le attività programmate, sono in preparazione i progetti esecutivi, i computi metrici e l’ulteriore documentazione a corredo che faranno parte del pacchetto necessario da inviare alle ditte edili per indire la gara di appalto per l’affidamento dei lavori. "I lavori potranno quindi iniziare perché era già stata presentata una Scia. L’atto costituisce uno dei principali adempimenti amministrativi da compiere per iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva: è una dichiarazione amministrativa che produce effetti immediati. Tenendo conto del progetto presentato a suo tempo, i primi interventi saranno relativi alle opere di urbanizzazione e il Lotto H, interessando necessariamente il completamento dei parcheggi e la messa in sicurezza dell’area e delle strutture esistenti".

linda meoni