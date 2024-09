Evviva la Pace e basta coi rifiuti . Oggi e domani "Puliamo il Mondo". Bambini e ragazzi protagonisti

Rispetto per l’ambiente e pace nel mondo. Sono questi i due messaggi forti che l’iniziativa "Puliamo il Mondo" vuole lanciare. L’appuntamento, promosso da Legambiente con il Comune, il Centro per le Famiglie, la cooperativa Intrecci e gli Istituti Raggruppati e con il sostegno della Regione Toscana, vedrà coinvolte diverse associazioni (circa 20, la partecipazione è in salita) in una due giorni all’insegna del volontariato ambientale, in programma oggi e domani. In occasione dell’evento, alla sua 21° edizione e che ha come slogan "Per un clima di pace", saranno coinvolte in particolare sette classi (un centinaio di alunni) della scuola primaria Galileo Galilei, che oggi dalle 10.30 alle 12.30 si ritroveranno per la pulizia di giardini e aree vicine all’istituto. Domani l’invito è rivolto a tutti i giovani e le famiglie della città per occuparsi delo spazio a verde del Villone Puccini. Il ritrovo è alle 10 vicino al bar. Durante la mattinata si svolgeranno laboratori sulla raccolta differenziata, giochi e attività dedicati alla pulizia e cura della città, e allo sviluppo di relazioni pacifiche. Saranno presenti alcuni volontari della Vab con uno stand per spiegare le loro attività e coinvolgere bambini e ragazzi con laboratori antincendio. In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata alla settimana successiva. "E’ il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo – sottolinea il presidente di Legambiente Pistoia Antonio Sessa –. Centinaia di migliaia di persone in tutta Italia ogni anno al lavoro per ripulire dai rifiuti abbandonati strade e piazze, angoli delle città, parchi urbani, ma anche sponde di fiumi e spiagge. Pistoia è tra le 1.300 città che hanno aderito quest’anno all’iniziativa nella quale coinvolgeremo numerosi ragazze e ragazzi con iniziative che li vedranno protagonisti della pulizia di alcuni spazi cittadini, ma anche partecipando a laboratori e giochi sul rispetto dell’ambiente e dell’ecosostenibilità. Ringrazio Alia per avere fornito una parte del materiale necessario alla raccolta". A Sessa fa eco l’assessore all’ambiente Gabriele Sgueglia: "Abbiamo aderito anche quest’anno all’iniziativa consapevoli dell’importanza della promozione di una cultura di rispetto dell’ambiente e del valore che questo ha per tutti noi. Grazie anche a questo consolidato e apprezzato appuntamento è importante che passi il messaggio che facendo ognuno la nostra parte possiamo contribuire a mantenere pulito il posto dove viviamo. Bambini e giovani sono molto sensibili ai temi ambientali e proprio per questo Puliamo il Mondo è organizzata coinvolgendo una scuola, ma anche le famiglie".

Francesco Bocchini