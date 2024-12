Eventi natalizi a Montale: concerti, tombola e Befana fino al 6 gennaio

Ecco il programma dei prossimi eventi organizzati a Montale per le Festività Natalizie fino al 6 gennaio. Oggi, 18 dicembre, alle ore 20.30, al Centro Nerucci si terranno delle proiezioni su temi natalizi a cura dell’Auser di Montale.

Venerdì 20 dicembre, alle ore 21, la Corale dell’Auser terrà un concerto nella chiesa di San Giovanni Evangelista. Sempre venerdì, al circolo Arci di via Martiri tombola di Natale.

Sabato 21 dicembre, la mattina, a partire dalle 9, in piazza Matteotti verranno consegnati i regali ai bambini a cura della San Vincenzo de’ Paoli, della Banda di Fognano, della Misericordia di Montale, della Croce d’Oro di Montale e della Vab. Dalle 14,30 alle 17, sempre in Piazza Matteotti, spettacolo musicale "Un DJ per giovani" a cura del Comune di Montale. La sera di sabato 21 tombola a Tobbiana, nella sala della Fratellanza Lavoratori Tobbianesi, a cura della Pro Loco.

Domenica 22 dicembre, dalle 14.30 alle 17.30 in piazza Matteotti si esibirà il Mago Goldman con la sua "Magia della Neve". Nella sera della vigilia di Natale, il 24 dicembre, nella compagnia della Parrocchia di Tobbiana andrà in scena il Presepe Vivente a cura della Pro Loco del paese e consegna dei doni ai bambini a cura della Misericordia e della Croce d’Oro di Montale.

Il 27 dicembre, al circolo Arci di Montale una nuova Tombola di Natale. L’ultimo dell’anno brindisi in piazza Matteotti seguito da una spaghettata di mezzanotte al culmine di una serata che, dalle ore 22, sarà accompagnata dalla musica dal vivo del "Clan dei Ribot".

Il primo gennaio, alle ore 21, concerto della Banda Giuseppe Verdi di Fognano alla villa Smilea. Il 3 di gennaio nuova tombola al circolo Arci e il 4 gennaio, alle ore 21, la Banda Giuseppe Verdi sarà in concerto nella chiesa di Fognano.

Il 5 gennaio, alle ore 11, Befana della Banda di Fognano e alle ore 21 l’apericena con tombolone al circolo della Fratellanza di Tobbiana, sempre su iniziativa della Pro Loco. Il 6 gennaio Befana del Rione Dore in piazza.

