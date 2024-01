Estra, Varnado vede il rientro con Scafati: "Serve cautela, evitiamo rischi di ricadute"

Un girone d’andata in cui lo staff medico, i preparatori atletici ed i fisioterapisti biancorossi hanno avuto il loro bel da fare. L’Estra dall’inizio della preparazione ad oggi ha sempre dovuto fare i conti con infortuni e acciacchi, ma questo non ha influito più di tanto sulla parte atletica che, fatti alla mano, è andata decisamente bene. "Diciamo che è stato un inizio più movimentato rispetto allo scorso anno – dice il preparatore atletico biancorosso Luca Tasselli – però siamo molto soddisfatti di come i giocatori siano riusciti a reggere l’impatto con la Serie A. Ci sono ragazzi che si sono trovati per la prima volta a giocare nel massimo campionato, sono giovani e non era facile tenere fisicamente certi ritmi".

La squadra, nonostante tutte le vicissitudini, fisicamente si è sempre presentata in campo molto preparata e le vittorie arrivate nei finali di gara sono la testimonianza più tangibile. Per arrivare a lottare fino alla fine bisogno avere un’ottima condizione fisica oltre che tecnica. "Questo è un gruppo che lotta fino in fondo – prosegue Tasselli – e tiene botta fino alla fine. Presentarsi mentalmente e fisicamente al top è fondamentale. In questo devo dire che tutti sono dei grandi lavoratori, sia gli americani che in questi mesi sono cresciuti tantissimo, sia il gruppo degli italiani. Tutti si sono calati in un contesto diverso in cui c’è bisogno di alzare il livello della fisicità. Chi mi ha impressionato più di tutti? Ammetto che i ragazzi sono dei grandi atleti, ma Ogbeide è incredibile e ancora non ha la consapevolezza della sua grande forza fisica".

Con l’inizio del girone di ritorno di solito si tende a cambiare qualcosa nel lavoro soprattutto a gestire i carichi e le forze che, magari, possono venire a mancare a causa della stanchezza. "L’obiettivo è sempre tenere d’occhio la base quotidiana – spiega Tasselli – gestendo le situazioni giorno per giorno e durante la settimana. Il nostro compito è quello di mantenere tutti allo stesso livello di condizione fisica personalizzando il lavoro perché con il passare delle partite aumenterà la stanchezza e dosare il lavoro diventa fondamentale".

Chi prosegue il lavoro per rientrare di nuovo a disposizione del tecnico Nicola Brienza è Jordon Varnado, ma ancora ci sarà da aspettare un po’ di tempo. "Jordon viene da un infortunio muscolare e necessita di una gestione dei carichi diversa – afferma Tasselli –. Ha fatto la sua prima settimana con il gruppo ed è andata bene, ma forse sarà pronto per la gara contro Scafati proprio per evitare ricadute. Chi invece sarà della partita contro Sassari è Blakes che negli ultimi giorni è andato bene".

Maurizio Innocenti