Estra-tifosi, che tensione. E c’è il caso Sambugaro

La festa non c’è stata. E’ inutile girarci intorno e fare finta che sia andato tutto bene, la presentazione dell’Estra Pistoia non è stata come quella degli altri anni. I tifosi non hanno fatto sentire il loro calore, che sappiamo bene quanto sia grande, né alla squadra, né alla dirigenza com’è sempre stato nel passato, ma hanno riservato un’accoglienza freddina. Nell’aria non si respirava quel clima di festa, ma piuttosto si avvertiva una certa tensione, una bomba pronta a esplodere che per il momento si è limitata solo a qualche botto e poco più.

Il primo segnale forte c’è stato al momento della presentazione del presidente Ron Rowan con la curva che ha alzato uno striscione con scritto ’Pistoia esige rispetto’ e poi ha intonato cori che di fatto hanno impedito al presidente biancorosso di parlare. L’altro botto si è avuto quando i giocatori sono sfilati sul parquet con la curva che ha riservato applausi scroscianti solo al gruppo degli italiani, staff compreso. Per tutti gli altri qualche applauso di cortesia e basta. Il gran finale si è avuto con l’assenza che si è fatta sentire in maniera eclatante del direttore sportivo Marco Sambugaro, neppure nominato durante la presentazione. Un fatto decisamente anomalo, ’aggravato’ dal fatto che il diesse fosse presente al palazzetto, seppur nelle retrovie. Una situazione che appare da ’separati in casa’.

Diciamo pure che la scintilla tra i tifosi e la squadra al momento non è scoccata e questo a causa di un malumore che si trascina da tempo, complici le scelte fatte sia dentro che fuori dal campo. I tifosi non hanno ancora digerito il modo in cui la nuova proprietà ha dato il benservito a Nicola Brienza e ha smantellato totalmente la squadra dello scorso anno per poi costruire un roster che, a oggi, non entusiasma e lascia forti dubbi. Al popolo biancorosso non sono piaciute nemmeno alcune scelte extra-campo che, come sottolineano i tifosi, hanno fatto perdere ’pistoiesità’ alla società.

Il fuoco sotto la cenere insomma sta covando e proprio per cercare di chiarire la situazione la Baraonda Biancorossa ha indetto per martedì sera al circolo di Spazzavento un incontro con tutti i tifosi che vorranno partecipare. "L’inizio della stagione è alle porte – si legge nel post della Baraonda Biancorossa – e vista l’estate quantomeno particolare che abbiamo appena affrontato riteniamo opportuno fare il punto della situazione ed esprimere il nostro punto di vista sulla nostra realtà. Sarà un momento in cui poter avere un confronto diretto con la piazza tutta. Invitiamo perciò tutti coloro che hanno a cuore le sorti del Pistoia Basket martedì 24 settembre alle ore 21.15 al circolo di Spazzavento".

Maurizio Innocenti