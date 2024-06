Estra, le priorità di Capecchi: "Pistoiesità e tifosi punti fermi"

Massimo Capecchi questa estate forse riuscirà a godersi qualche giorno di mare in più e potrà rilassarsi sotto l’ombrellone. Dopo diversi anni il vicepresidente biancorosso non sarà in prima linea. "Torno a fare il mio lavoro nell’ombra – dice Capecchi – come ho sempre fatto prima del 2018. I cambiamenti sono uno stato normale delle cose ed il nostro è stato un passo importante per dare un futuro alla società. Come ho avuto modo di dire quando si è palesata l’occasione di poter siglare questo accordo abbiamo fatto di tutto perché potesse andare in porto. Un accordo che vede Ron Rowan come capofila della società e del gruppo degli investitori americani".

Come accade quando ci sono dei cambiamenti importanti al vertice di una società, ci sarà da capire quanto e in che modo questi cambiamenti andranno ad influire su tutto il sistema. Pistoia è una società che ha sempre fatto della pistoiesità e del rapporto diretto con i tifosi i suoi punti di forza che sono stati alla base dei successi. "Dal punto di vista societario – prosegue Capecchi – ci sarà un presidente che vorrà occuparsi più della parte tecnica rispetto a quanto accaduto in passato anche perché Rowan conosce bene la materia, per quanto riguarda il resto niente è stato toccato: Ettore Saracca sarà il direttore generale e Marco Sambugaro il direttore sportivo. Unico cambiamento ci sarà nel settore marketing dopo l’addio di Andrea Di Nino. Per quanto riguarda il mantenimento della pistoiesità e del rapporto con i tifosi questi sono punti di forza. Siamo e rimarremo la squadra di Pistoia e questi due aspetti continueranno ad essere alla base di tutto. Dovremo aprirci anche al di fuori della provincia essendo l’unica squadra Toscana nel massimo campionato".

Il nuovo assetto dovrebbe portare anche una boccata d’ossigeno alle casse societarie in termini sia di budget che di riduzione del debito, altri due aspetti decisamente importanti. "Sul budget ci stiamo lavorando – spiega Capecchi – e pur non avendo ancora concluso gli incontri posso dire che ci sarà un miglioramento rispetto allo scorso anno. Per quanto riguarda il debito stiamo andando verso una sostanziale riduzione che permetterà di gestire in tranquillità la società nei prossimi anni". La nuova proprietà si è anche dimostrata disponibile a lavorare per sulle strutture sportive segno di una volontà di radicamento sul territorio. "Stiamo lavorando per vedere se ci sono le possibilità di allargare il PalaCarrara aumentando la capienza – spiega Capecchi - e verificare cosa si possa fare nelle aree circostanti sia per garantire un futuro alla società e sia per fare qualcosa per l’impiantistica pistoiese".

Intanto sul fronte mercato, secondo quando riportato dalla newsletter Spicchi d’Arancia, Pistoia starebbe pensando al nome di Maverick Rowan, figlio di Ron, esterno classe ’97 reduce da una stagione nel campionato ceco.

Maurizio Innocenti