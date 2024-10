Estra, Childs a caccia di chimica: "In campo dobbiamo capirci di più"

Prima di affrontare i temi della sfida contro Varese è doveroso fare un passo indietro riavvolgendo il nastro fino a domenica, alla gara contro Venezia. L’Estra ha gettato al vento una bella occasione di poter prendersi i due punti perché aveva avuto il vantaggio, non di poco conto, di trovarsi di fronte una Reyer in difficoltà, con il roster ridotto e che, tra l’altro, aveva avuto un inizio di partita non esaltante. Il fatto è che Pistoia non ha mai dato la sensazione di poterla vincere la partita perché alla base non c’era quella cattiveria agonistica, quella voglia di vincere e un’identità di squadra che sono alla base di tutto. I biancorossi, anzi, sono apparsi slegati, senza idee e ognuno andava per conto suo. "Sono abbastanza d’accordo che ognuno andava per conto proprio – dice Elijah Childs - anche perché dovevamo assorbire tante cose nuove che non è mai facile ma già questa settimana ci stiamo ricompattando".

La squadra ha bisogno proprio di questo, di ricompattarsi e trovare finalmente una propria identità di squadra e di gruppo. "Nello spogliatoio non c’è nessun problema – prosegue Childs – parliamo, stiamo bene tra noi, con diversi giocatori usciamo insieme. L’aspetto che ancora stiamo ancora cercando per quanto riguarda il campo è di conoscerci bene e capirci. Non è tanto che non ci conosciamo quanto conoscerci ma giocando insieme, mettere ciò che ognuno sa fare e farlo insieme. Ci sono diversi giocatori, io per primo, che sono alla loro prima esperienza nel campionato di serie A e questo significa conoscere il modo di giocare, l’arbitraggio. Ribadisco che però andiamo molto d’accordo tra di noi e stiamo cercando di raggiungere l’obiettivo di diventare una squadra unita".

Intanto domenica Pistoia dovrà superare un altro ostacolo decisamente duro dal momento che Varese, così come Venezia domenica scorsa, è ancora ferma al palo ed ha assolutamente bisogno di trovare una vittoria. I biancorossi si troveranno di fronte una squadra pronta a tutto pur di conquistare la prima vittoria in campionato. L’Estra, di contro, dovrà finalmente dare segni di ripresa sia a livello di gioco che caratteriali. Certo la settimana non è iniziata nel migliore dei modi con tutto il polverone che si è sollevato dopo quando accaduto in occasione della partita contro Venezia ma è proprio in questi momenti che la squadra deve trovare la sua unità. "Varese è una squadra per certi versi unica – afferma Childs – vanno su e giù, tirano da tre, giocano uno contro uno. Come la settimana scorsa Venezia era una squadra che aveva bisogno di punti domenica sarà Varese a voler vincere per forza, sta a noi ad avere più fame di loro".

Maurizio Innocenti