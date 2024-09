Estra assente con Scafati. Amichevole da incubo

È da incubo il primo, vero test della pre-season dell’Estra. Dopo gli scrimmage con poco significato vinti contro le due livornesi di A2 e B Nazionale, la prima amichevole di Pistoia contro una diretta concorrente per la salvezza nella prossima Serie A come Scafati fa suonare un bel campanello d’allarme. È basket d’estate ok, la condizione non può essere delle migliori, c’erano le assenze dell’infortunato Childs e di Paschall (in arrivo in città fra domani e martedì ndr), mettiamoci dentro tutte le attenuanti che si può voler trovare, ma il 91-55 finale con cui la formazione di Nicola (priva di Ulaneo e dell’ultimo arrivato Akin) ha messo in imbarazzo l’Estra non è un finale che può essere trascurato. E che siamo certi né la dirigenza né coach Calabria faranno passare come un semplice ko.

Male su tutta la linea la banda biancorossa, che ha confermato l’inconsistenza nell’approcciare la partita. Un aspetto questo che era già stato riscontrato contro Libertas Livorno e la Pallacanestro Livorno e che, al cospetto di un avversario di caratura superiore, ha portato a immediati scompensi nel punteggio. Scafati infatti ha prodotto un break subito e chiuso al 10’ sul +17. Senza Childs e Paschall, le difficoltà maggiori sono emerse nel confronto fra le ali. Scafati ha saputo approfittarne per allargare ulteriormente la forbice del distacco anche nel secondo quarto, vinto 19-10.

Nel terzo quarto Scafati ha nuovamente prodotto tanto in attacco (26 punti), mettendo in chiara evidenza i limiti difensivi dei biancorossi. Al 30’ Pistoia doppiata e punteggio sul 74-36. L’unico tempino vinto dall’Estra è stato l’ultimo, con rotazioni ulteriormente allargate da entrambi gli allenatori. Finale 91-55 e nessun sorriso nell’ambiente biancorosso. è sicuramente ingiusto dare un peso eccessivo a questa sconfitta, ma è altrettanto impossibile non dire che il -36 maturato contro un avversaria diretta del campionato al via a fine mese è un dato che rimbalzerà nella testa di tutti. Almeno fino a nuove verifiche che diano segnali diversi, magari già nel prossimo weekend a Lucca nel Trofeo Lovari. Pistoia riposerà oggi e domani e tornerà a lavorare martedì al PalaCarrara, con Paschall presente. Una buona notizia. Da Roma ieri non ne sono arrivate. Questo il tabellino dell’amichevole.

GIVOVA SCAFATI: Mason 9, Tolbert 5, Gray 13, Timperi ne, Zanelli 14, Babilodze, Miaschi 10, Pinkins 12, Stewart 18, Sorokas 10, Ulaneo ne, Akin ne. All. Nicola.

ESTRA : Benetti 1, Della Rosa, Anumba 3, Boglio 2, Rowan 9, Forrest 9, Stoch, Cemmi, Saccaggi 9, Silins 7, Brajkovic 15. All. Calabria.

Parziali: 29-12, 48-22, 74-36.

n. cas.