Pistoia, 7 gennaio 2020 - Sulla concessione dei benefici di legge ai lavoratori ex AnsaldoBreda esposti all'amianto «c'è molta confusione sia da parte del Ministero che da parte dell'Inps».

A dirlo è Jury Citera, segretario Fim-Cisl Toscana Nord, in vista dell'incontro fissato per giovedì 9 gennaio a Roma, al Ministero del Lavoro, per fare il punto sulla vicenda. Citera afferma che il sindacato è pronto anche a denunciare l'Inps, se in quella sede l'Istituto non fornirà «notizie importanti sulla soluzione della vicenda», ovvero sulla concessione dei benefici di legge, che consistono nella pensione anticipata.

Secondo Citera «Ministero e Inps stanno cercando di rimandare più avanti possibile» la concessione dei benefici di legge, «ma noi non abbiamo più tempo, rispetto a questo, lo abbiamo anche dichiarato come Fim in assemblea, se il Ministero o l'Inps giovedì non ci daranno notizie importanti di chiusura di questa partita che ormai da troppi anni sta andando avanti e ormai da troppi anni ci sta facendo perdere colleghi di lavoro a causa di questa maledetta fibra, noi procederemo sia per vie legali che per altre strade, non più bonarie ma molto più dure e rigide». Citera non esclude il ricorso allo sciopero, anche se «in questo momento – prosegue - penso che la strada legale, quindi la denuncia nei confronti dell'Inps, sia il percorso giusto». «Per quanto ci riguarda – conclude - l'Inps non sta dando le risposte di legge, perché interpretano la legge a modo loro, ma la legge non è interpretabile, anzi è chiara».

Patrizio Ceccarelli