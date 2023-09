Esperti e-commerce e agenti. Ecco un doppio annuncio

2 COMMERCIALI

Nims, azienda del gruppo Lavazza, cerca per la zona di Pistoia e provincia persone, anche alla prima esperienza, per progetto di ampliamento della rete commerciale. Valutiamo disponibilità full time e part time. Informazioni e candidature al numero 0573 534190 oppure via e-mail a [email protected].

Per gestione acquisti di azienda estetica, azienda di Pistoia ricerca un impiegato. La persona avrà come ruolo l’inserimento dei prodotti con descrizione, caratteristiche e sulle piattaforma di e-commerce in uso. La stessa figura avrà il ruolo di gestione servizio clienti tramite Whatsapp o email. Contattare il signore Federico Vannucci al numero telefonico 335 8048420 oppure, via e-mail, all’indirizzo [email protected].