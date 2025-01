Esordio sfortunato per gli Orsi Pistoia. Bellaria Pontedera si impone 15-12

"È stata una partita molto combattuta ed equilibrata, peccato non essere riusciti a vincere. Abbiamo offerto comunque una buona prestazione, considerando che avevamo tredici giocatori infortunati. Obiettivo stagionale? Dobbiamo essere ambiziosi: a questo punto dobbiamo almeno provare a vincere la coppa". È capitan Mattia Evangelisti a suonare la carica, ancor più a seguito del primo incontro della seconda fase del campionato regionale di Serie C 2024/25 di rugby (la Coppa Silvano Gesi, per l’appunto) che ha visto il Rugby Pistoia perdere di misura in trasferta contro il Bellaria Pontedera la scorsa domenica. Il sodalizio pisano ha sfruttato al massimo il fattore-campo, imponendosi per 15-12. Per coach Valter Nutini non sono comunque mancati i lati positivi sui quali costruire e lavorare per il futuro prossimo e le prossime uscite. Iniziando da domenica prossima, quando a Chiesina Montalese arriveranno I Titani: vincere contro la formazione viareggina sarà fondamentale per il morale e per la classifica: il torneo è ancora tutto da scrivere e sulla carta Pistoia è davvero una delle potenziali candidate al successo finale, anche se le variabili sono tante e le rivali attrezzate non mancano.

Giovanni Fiorentino