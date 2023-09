"Errori nell'assegnazione degli incarichi a Pistoia: i sindacati al lavoro"

Sono giorni impegnativi per la scuola e il personale scolastico. I sindacati, Cisl in prima linea, sono al lavoro per prevenire e risolvere gli errori che potrebbero essere stati compiuti dall’algoritmo che assegna gli incarichi annuali incrociando le domande compilate dagli aspiranti docenti e i posti effettivamente disponibili nelle scuole. Il nuovo sistema, attuato dal Ministero in epoca Covid, mette spesso in crisi la posizione di diversi insegnanti che si vedono scavalcare da colleghi per errori di calcolo o semplicemente per aver compilato male la domanda. Proprio per questo nel mese di luglio sono stati centinaia i docenti pistoiesi assistiti dai sindacati per evitare di trovarsi in fondo alla fila delle nomine a tempo determinato.