"Ennesima violenza intollerabile: serve lo sgombero"

Ancora illegalità, ancora violenza, ancora sangue nella parrocchia di Vicofaro. Un ragazzo 31enne è stato accoltellato e poi ricoverato in gravi condizioni. Una vergogna prodotta da una accoglienza indiscriminata che a sinistra hanno sempre sponsorizzato e a cui dobbiamo porre fine. A denunciarlo è il deputato della Lega Andrea Barabotti. "Ai cittadini di Vicofaro – continua Barabotti – la nostra solidarietà e vicinanza per l’ennesimo episodio violento che si è perpetuato sul territorio. La convivenza è impossibile: il centro va chiuso considerati gli evidenti problemi di ordine pubblico che produce sul territorio. Come Lega ci siamo attivati immediatamente con il ministro Piantedosi e il sottosegretario Molteni per rappresentare questa urgente criticità. Continueremo ad essere presenti sul territorio, anche grazie al lavoro dei nostri esponenti locali, affinché si riesca ad arrivare a una soluzione che tenga conto della domanda di sicurezza che arriva dai cittadini".

Parole cui fanno eco quelle di Cinzia Cerdini, capogruppo consiliare della Lega e Andrea Allori commissario sezione Lega Pistoia: "La situazione attuale richiede un intervento deciso da parte delle autorità ecclesiastiche per ristabilire l’ordine e garantire il rispetto dei luoghi sacri. È fondamentale sottolineare che la questione della sistemazione dei migranti non può essere motivo di inerzia né può essere interamente a carico della cittadinanza locale. La Chiesa possiede un vasto patrimonio immobiliare per offrire accoglienza dignitosa ai migranti. Di fronte a questa situazione intollerabile, è lecito chiedere al vescovo quali provvedimenti concreti intenda adottare. È necessario valutare se sia opportuno rimuovere il parroco responsabile. Inoltre, è fondamentale proteggere i migranti. Ovviamente anche la politica deve intervenire e, se necessario, faremo un’ulteriore passaggio al Viminale per chiedere l’intervento di più forze dell’ordine in caso di sgombero del centro".