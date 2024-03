Endiasfalti a caccia dei playoff. Gara decisiva contro Prato

Consorzio Leonardo Servizi e Lavori sul parquet questa sera dalle 20.30, Endiasfalti Agliana, Valentina’s Camicette Bottegone e Gioielleria Mancini Monsummano dopodomani, domenica 24 marzo. Per la quarta e ultima giornata d’andata dei Play-In Silver di serie B interregionale, la formazione quarratina giocherà a Tortona, in provincia di Alessandria, contro il Gulliver Derthona: primo posto in classifica a quota 12 per i mobilieri allenati da Alberto Tonfoni, quinto a 10 per i piemontesi. Tutti abili e arruolati nelle fila quarratine e tanta voglia di continuare a stupire. "Le ultime due stagioni sono state splendide, ma bisogna proseguire così", sostengono, entusiasti, dalla città del mobile. Per il primo turno di ritorno della seconda fase Promozione B di serie C, Agliana disputerà il derby con la Pallacanestro 2000 Prato, a partire dalle 18 al Pala Capitini di Agliana: entrambe le squadre, quinta e sesta della graduatoria, hanno 8 punti. "Siamo stanchi, ma in palla", fa sapere il presidente aglianese Simone Caramelli, che non ha mai nascosto la voglia dei neroverdi di approdare ai playoff. Per la prima giornata di ritorno della seconda fase Qualificazione di serie C, Bottegone affronterà la trasferta di Pisa, dalle 18 contro il Cosmocare Cus: quarta posizione a 10 per i nostri, settima a 4 per i pisani. "La sconfitta di sabato passato a Livorno complica quasi del tutto la conquista del terzo posto – osservano da casa Bottegone –, quindi ora l’obiettivo minimo è arrivare quarti per avere il fattore campo a nostro favore in qualsiasi playout". Nello stesso girone, Monsummano riceverà la visita di Montevarchi, dalle 21 al palazzetto dello sport Sandro Pertini di Ponte Buggianese. Quattro i punti dei termali, dodici quelli messi assieme dagli aretini. Ma anche in questa circostanza, si proverà l’impresa, un successo che oltre che far avanzare la formazione in graduatoria darebbe morale in chiave-salvezza.

Gianluca Barni