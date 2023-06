Encomio ai Carabinieri "Grazie dalla comunità"

I Carabinieri di Montale hanno ricevuto un importante riconoscimento dal Comando della Legione Carabinieri Toscana per i risultati ottenuti in alcune operazioni di indagine complesse e prolungate, concluse brillantemente. L’Encomio è stato conferito dal Generale Pierangelo Iannotti. La cerimonia ufficiale è avvenuta al Comando provinciale alla presenza del comandante provinciale di Pistoia, colonnello Stanislao Nacca. E’ stato il Prefetto di Pistoia, Licia Donatella Messina, a consegnare il riconoscimento ai Carabinieri della Stazione di Montale, in particolare al comandante della Stazione, luogotenente Massimiliano Moncini, al maresciallo capo Ignazio Bozza, al vicebrigadiere Angelo Martini, all’appuntato scelto Angelo Taverna, al carabiniere scelto Giada Garofalo e all’appuntato scelto in congedo Alfio Giuseppe Rubuono. Alla cerimonia erano presenti anche il sindaco di Montale Ferdinando Betti, accompagnato dal gonfalone del Comune, e la comandante della polizia municipale Paola Nanni. Dell’Encomio ricevuto dai Carabinieri di Montale si è parlato nell’ultima riunione del consiglio comunale che si è aperta con un intervento del consigliere di centrodestra Franco Vannucci il quale si è congratulato con i militari di Montale esprimendo loro gratitudine per l’opera che compiono quotidianamente in favore della collettività. E’ seguito un intervento della presidente del consiglio comunale Federica Scirè che a nome di tutta l’assemblea municipale ha condiviso le parole di Vannucci e ha manifestato i più vivi complimenti e un plauso convinto ai Carabinieri di Montale.

Il riconoscimento contribuisce ad accresce ulteriormente la già elevata stima della collettività montalese nei riguardi dei militi dell’Arma che operano nel territorio. Va ricordato che i Carabinieri di Montale, proprio in virtù del loro profondo legame con la comunità montalese, hanno ricevuto qualche anno fa la cittadinanza onoraria del Comune di Montale con un voto unanime del consiglio comunale. La collaborazione tra i Carabinieri, la Municipale e il Comune è sempre stata molto stretta e si è creato un rapporto di fiducia molto saldo tra i carabinieri e i cittadini. Il comandante Moncini e i suoi carabinieri hanno proseguito nella tradizione dei loro predecessori nella caserma di Montale dimostrando di saper unire l’efficienza, il rigore nel rispetto delle norme e una grande umanità nel comprendere le singole situazioni e nel saper scegliere modalità di intervento ispirate non solo all’adempimento del dovere, ma anche alla sensibilità verso la dignità delle persone.

Giacomo Bini