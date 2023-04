Empatia e gentilezza "Grazie per l’umanità"

"Certa che a mio padre avrebbe fatto piacere, voglio oggi esprimere pubblicamente riconoscenza al personale dell’ospedale San Jacopo di Pistoia. Ringrazio il dottor Franco Vannucci che ha seguito la malattia fin dagli esordi con grande attenzione e generosa disponibilità ; ringrazio il Pronto Soccorso e in particolare la dottoressa Silvia Mazza per la sua presenza amica ; tutta la Radioterapia nelle persone del dottor Marco Stefanacci e della dottoressa Alessia Petrucci, e il reparto di Oncologia dove la straordinaria umanità rende affrontabile anche la sofferenza. Un grazie immenso al dottor Mauro Iannopollo che in questi anni è stato per Giuseppe il punto di riferimento indispensabile sia terapeutico che morale, dimostrando una capacità empatica davvero unica. Io e la mia famiglia siamo inoltre grati agli operatori della Croce Verde di Pistoia per la loro tempestività e gentilezza. Grazie ancora a tutti quanti ci hanno aiutato".

Firmato Chiara Guglielmi