Emma Nolde in concerto al Circolo H2No di Pistoia per i dieci anni di attività

Fine settimana di buona musica e non solo. Saranno due giorni ricchi di emozioni oltre gli standard del divertimento per il Circolo H2No di Pistoia. Il music club in Sant’Agostino vedrà nuovamente sul suo palco l’energia e i pensieri di Emma Nolde con il suo concerto stasera, mentre domani pomeriggio ci sarà un momento particolare dato dai festeggiamenti per i dieci anni di attività.

Nell’occasione, oltre a un brindisi tra vecchi e giovani frequentatori, sarà presentato il volume fotografico "Dieci anni di H2No". "Il libro nasce dal desiderio di voler mettere un punto, segnare un traguardo, a dieci anni dall’apertura del 2014 – spiega Gian Filippo Morganti, in arte Pippo Dj, art director e contitolare del Circolo –. Quindi la volontà di fare una sorta di riassunto che percorresse quello che sono stati questi anni, scegliendo di imprimerli in un volume fotografico. Niente meglio delle fotografie potevano descrivere quello che sono stati questi anni, e non necessariamente le più belle, ma certo che rappresentano quello che emotivamente ha dato più brividi.

Domani (dalle 17 in poi) sarà occasione per stare insieme, ricordare e ripercorrere quei momenti che abbiamo passato all’interno dell’H2No. Ovviamente si parlerà di questo libro, che racconta di generazioni, di persone e di una città. Anche perché comunque, anche solo per un minuto, tantissimi ragazzi pistoiesi, e non solo, ci sono passati almeno una volta. E questo volume sarà anche occasione per ringraziare chi in questi anni ci ha supportato".

Stasera alle 21 è intanto previsto un concerto che ha come protagonisti due artisti di alto livello, Emma Nolde e Francesco Panconesi. Emma è considerata tra le voci più promettenti della musica italiana. Ventiquattrenne, Al RockContest 2019 si aggiudica il premio Ernesto De Pascale per la migliore canzone con testo in italiano per il brano "Nero Ardesia". A settembre 2020 esce Toccaterra, il suo primo album, recepito da pubblico e addetti ai lavori in maniera davvero importante ed Emma, facendola salire alla ribalta come uno dei talenti più fulgidi della sua generazione. Il disco è arrivato finalista al Premio Tenco nella sezione Opera Prima.

Quanto a Panconesi, è un musicista nel cuore ai molti pistoiesi che ne apprezzano le capacità professionali insieme alla sensibilità, che lo ha fatto essere fra i fondatori della associazione ToGroove, quella attiva in città per aver reso la musica un elemento didattico con il quale progettare laboratori creativi, coinvolgenti in primis persone e bambini con diverse abilità: il Coro Mani Bianche ne è l’esempio più conosciuto a Pistoia. Diverse sono anche le occasioni in cui Panconesi si è esibito per ToGroove, dando vita a serate di musica coinvolgenti, utili sia a far sensibilizzare sulla musica come strumento di dialogo privilegiato, sia per promuovere l’associazione che su questa idea ha costruito formule educative efficaci.