Elisir a Capostrada: solidarietà a quattro zampe

PISTOIA

Tornano le iniziative di solidarietà della pasticceria Elisir di Capostrada, a Pistoia, che tanti riscontri positivi hanno avuto nel recente passato. Stavolta sono gli animali da compagnia i protagonisti dell’iniziativa. Come spiega la scrittrice/pasticcera Martina Toninelli "dal primo al 31 agosto organizziamo una raccolta alimentare a favore del Rifugio del Cane di Via Agati, a Pistoia. Ci faremo punto di raccolta per chiunque volesse donare cibo per cani e gatti".

Negli orari di apertura del locale, tutti i giorni dalle 5 alle 13 (il sabato dalle 5 alle 13 e dalle 16 alle 20), gli interessati potranno lasciare ciò che vorranno all’esercizio commerciale, che provvederà a recapitare il tutto al canile.

"Il Rifugio del Cane ha bisogno di cibo umido e secco per cani adulti e cuccioli e per gatti grandi e piccoli. Hanno la priorità i prodotti per gattini quali omogeneizzati, latte in polvere, scatolette e croccantini. Conoscendo la spiccata sensibilità dei pistoiesi, siamo certi che anche questa volta la raccolta alimentare avrà successo". Per ulteriori informazioni e delucidazioni, è possibile contattare Martina Toninelli chiamando ai numeri telefonici 342 1741263 o 0573/401114 oppure recarsi direttamente nei locali di Via Modenese 1, a Capostrada. "C’è un mese di tempo, ma l’urgenza-micini invita tutti alla massima celerità. Forza, aiutiamo i nostri amici a quattro zampe", l’invito-chiosa di Toninelli.

Gianluca Barni