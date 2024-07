Elettrotecnico e manutentore. Un addetto alla caffetteria

Anche in Valdinievole sono numerose le offerte di lavoro. Vediamo insieme le più interessanti. La storica azienda Cardelli di Monsummano cerca un elettrotecnico per manutenzione e installazione di impianti civili, industriali e speciali. Altra attività prevista per il nuovo lavoratore: installazione e manutenzione di elettrodomestici. Viene richiesto: titolo di studio attinente, esperienza pregressa nella mansione, buone conoscenze informatiche e patente di guida. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. L’offerta è rivolta a candidati ambosessi ai sensi, in ottemperanza alla legge vigente. Per candidarsi contattare il signor Fabrizio Ferretti al numero 0572.51096 oppure, via e-mail, a [email protected].

La caffetteria "Il Poggetto" di Larciano ricerca un addetto o addetta al banco bar per servizio caffetteria, gestione cassa e servizio in sala. Viene richiesta la patente B ed è gradita esperienza pregressa. Per candidarsi contattare la titolare Paola Monti al 327.3594554 oppure, via e-mail, scrivendo a [email protected].

A Larciano, si ricerca un addetto, anche senza esperienza, nella produzione di scope e spazzole. Per candidarsi contattare il signor Marco Bonfanti al 328.1904642 oppure, via e-mail, a [email protected]. A Borgo a Buggiano, invece, si cerca un elettricista con esperienza. Viene offerto contratto a tempo determinato di sette mesi con possibilità di trasformazione in contratto tempo indeterminato. L’azienda valuta anche candidati senza esperienza da inquadrare con contratto di apprendistato. Candidarsi contattando Cristiano Parenti al 338.6235664 oppure via e-mail a [email protected].

A Massa e Cozzile si ricerca un impiegato addetto alla contabilità. Le mansioni: compilazione di prima nota, cassa, banca, corrispettivi, registrazione acquisti, fatturazione, liquidazione iva, attività di segreteria generale. Si richiede diploma di maturità, conoscenze informatiche del pacchetto office, gestione mail, gestionali di contabilità. Contattare la signora Simona all’indirizzo [email protected].

E’ nato un nuovo gruppo Facebook nel settore lavoro, dove vengono pubblicati sia gli annunci di chi cerca lavoro nella zona di Montecatini, sia di chi lo offre. Si chiama "Proposte di lavoro Montecatini e dintorni".