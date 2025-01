Elettricisti, magazzinieri e un farmacista part-time

Si ricerca farmacista per parafarmacia con iscrizione all’ordine ed esperienza anche minima. Orario di lavoro part time dal lunedì al sabato mattina, dalle 9 alle 13. Per info e candidature contattare il signor Zhong Hua all’indirizzo e-mail [email protected]. L’azienda Plandri e Belli, invece, ricerca elettricisti con esperienza per realizzare ed eseguire manutenzione di impianti elettrici civili, industriali e di pubblica illuminazione, di impianti legati alla viabilità stradale, della segnaletica luminosa per la sicurezza stradale, di telecomunicazione e trasmissione dati, cablaggio quadri, passaggio cavi. Info e candidature: 055 877493 e [email protected] Infine, a Montemurlo, si ricerca apprendista magazziniere. La risorsa si occuperà dello stoccaggio e della movimentazione delle pezze. Richiesta patente B e patente del carrello elevatore. Orario di full time dal lunedì al venerdì. Candidature: [email protected]