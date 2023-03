Educational tour per promuovere le "bellezze"

Un tour riservato di Pistoia tra arte, cultura, suggestioni enogastronomiche e natura, con focus aderenti al mondo dei più piccoli: è quello offerto, per l’intera giornata di lunedì 13 marzo, ad un gruppo di operatori turistici, giornalisti del settore, blogger e influencer. Ad organizzare il Consorzio turistico Città di Pistoia, in compartecipazione con la Fondazione Pistoia Musei. L’obiettivo di “Educational Tour“ è quello di continuare a valorizzare il patrimonio turistico del territorio amplificando la portata dell’offerta. Il museo dell’Antico palazzo dei vescovi, la presentazione della mostra “Altan, Cipputi e la Pimpa. Il mondo com’è… e come dovrebbe essere”, la Pistoia sotterranea, il Giardino zoologico di Pistoia, con un focus sugli animali più amati dai bambini. "Attraverso momenti come questo – commenta Paolo Cavicchio, presidente del Consorzio turistico città di Pistoia – riusciamo a mettere in evidenza le peculiarità e i punti di forza di un territorio ricco di arte, cultura, solide tradizioni enogastronomiche e potenti suggestioni green. L’Educational Tour è un progetto ambizioso e soddisfacente, anche per la sinergia feconda con la Fondazione Pistoia Musei". Per la direttrice di Pistoia Musei, Monica Preti: "I musei possono essere vivi e vivaci solo se frequentati da una comunità ampia composta da pubblici diversi: studiosi e cittadini ma anche turisti, che arrivando a Pistoia scoprono una città bella, genuina, accogliente. Queste occasioni di incontro e di confronto sono fondamentali per crescere e sviluppare sinergie virtuose. Ringrazio pertanto gli organizzatori".