Edizione ricca I vincitori siete tutti voi, ragazzi!

Elisa Capobianco

Al teatro Bolognini ieri non sarebbero servite le luci, tanto brillavano gli occhi degli studenti che lo hanno riempito per assistere al momento più atteso dell’iniziativa "Cronisti in classe", organizzata da La Nazione. Un percorso intenso durante il quale i ragazzi hanno studiato da... anzi, si sono scoperti giornalisti. La premiazione è diventata un’occasione importante di confronto e riflessione sui temi a cui si sono dedicati, con testa e cuore. È stato – davvero – difficile per la giuria scegliere perché il livello degli elaborati, anche quest’anno, è stato piuttosto alto e di qualità. Ecco perché, classifiche a parte, non è retorica dire che hanno vinto tutti. Avete vinto voi, ragazzi!