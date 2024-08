Edilizia scolastica, i cantieri aperti: "Interventi per 15 milioni di euro"

Il Comune, fronte edilizia scolastica, parla di un’estate "ricca di lavori". Sono all’attivo, infatti, numerosi interventi che riguardano riqualificazioni e manutenzioni, ma anche la realizzazione di nuovi edifici, alcuni dei quali verranno inaugurati in occasione dell’inizio dell’anno scolastico. Si tratta di progetti che impegnano l’Amministrazione comunale per oltre 15 milioni di euro, tra risorse proprie, fondi provenienti dal Pnrr, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e ulteriori forme di finanziamento.

Tra i cantieri all’attivo, quelli relativi all’asilo nido Il Faro (300mila euro per la riqualificazione funzionale e la messa in sicurezza strutturale dell’edificio), alla scuola dell’infanzia La Margherita a Le Piastre (in corso l’attuazione dei progetti relativi all’efficientamento energetico e al miglioramento sismico, per un investimento complessivo di 425mila euro), alle scuole primarie Nespolo e Collodi (130mila euro per la riparazione delle piccole lesioni individuate nei diversi locali, attraverso la formazione di un nuovo controsoffitto in cartongesso montato su una struttura in acciaio). In fase di ultimazione i lavori a Ponte alla Pergola, alle Cino, al nido d’infanzia Il Grillo, alla primaria di Piuvica ‘Maestra Elisabetta’ e alla scuola d’infanzia e primaria di San Felice. Proseguono, inoltre, gli interventi al Melograno, alle Frosini e all’Aquilone.

"Agli interventi di manutenzione straordinaria che vengono realizzati tra luglio e agosto – evidenzia Alessandra Frosini, assessore ai lavori pubblici – si aggiungono i lavori strutturali, di riqualificazione e messa a norma, avviati da alcuni mesi al Melograno, alle Frosini e alle Cino, con un quadro economico complessivo, per questi tre edifici, di quasi undici milioni di euro, la metà dei quali provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si sta concludendo, poi, l’intervento alla scuola primaria Modesta Rossi di Ponte alla Pergola, con lavori di ristrutturazione, adeguamento sismico, messa a norma ed efficientamento energetico per quasi due milioni di euro e prosegue la realizzazione dell’Aquilone, che rientra nel programma “Bottegone: dalla città lineare alla smart social city”, con un quadro economico che ammonta a quasi due milioni di euro".