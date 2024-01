In via Mazzini tornano i giornali. Riaperta la storica edicola: "Una grande emozione"

Pistoia, 11 gennaio 2024 – Due edicole riaperte in otto giorni sono un segno di vivacità e, perché no, di speranza, di un futuro fatto anche di pagine da sfogliare. La riapertura dell’edicola di via Mazzini, appena fuori dalle mura della città, in quella zona che per i giovani di un tempo è Pistoia Nuova, lungo la ferrovia, è stata accolta con commovente entusiasmo e non soltanto dai numerosi residenti. Alessandra Susini, la titolare, ha tirato su la serranda del chiosco tirato a lucido lunedì 8 gennaio e il primo cliente, di prima mattina, è arrivato addirittura da Bottegone…

"Sì, davvero – ci ha detto ieri mattina Alessandra –, il dottor Marco Corsini è arrivato proprio da Bottegone apposta per me e ne sono stata felicissima". Il chiosco è stato chiuso a lungo per una controversia amministrativa che ha richiesto molto tempo, ma che si è felicemente conclusa a favore della titolare. L’edicola di viale Mazzini ha riaperto pochi giorni dopo quella allestita nella Casa del Popolo di Bottegone per la quale avevamo già fatto un ampio resoconto su queste pagine. "Questa – ci ha detto ancora Alessandra – è un’edicola storica, esiste da cinquant’anni, io l’ho ereditata da mio zio Sergio Susini che è stato un edicolante pistoiese storico, che aveva anche il chiosco di via Sacconi. Qui in via Mazzini siamo in un punto strategico e abbiamo sempre venduto molto. Qui si legge. La mattina della riapertura è stata emozionante, mi hanno fatto una marea di complimenti e tutti mi hanno ringraziato, erano contenti, entusiasti. Adesso siamo in grado di tornare a servire una vasta platea di lettori perchè non ci sono altre edicole vicine e questo è un quartiere popoloso, le persone che vengono da me hanno tutte le età". Anche ieri mattina i clienti di Alessandra Susini si affacciavano uno dietro l’altro e tutti sono andati via con il loro giornale preferito.

Alessandra Susini, che ha settant’anni, è una professionista molto conosciuta in città. Per venti anni è stata consulente del lavoro per la Confesercenti e poi nel suo studio. I genitori erano i titolari del piccolo supermercato di via Mazzini, dove oggi c’è un negozio di parrucchiere. "Questo – ci ha detto ieri – è ancora un buon lavoro, anche per i giovani e per chi ha iniziativa, perché il 30 per cento degli articoli sono in libera vendita".

C’è anche un risvolto artistico: nei giorni precedenti alla riapertura il chiosco è stato dipinto da un artista pistoiese di fama internazionale: è Jonathan Calugi, genero di Alessandra, che ha tracciato sulle pareti una mano che sorregge un foglio: "Perché si legge ancora, e ci vuole la carta".