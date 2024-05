Ecco la lista del Movimento 5 stelle: "No inceneritore, si ai ’rifiuti zero’"

Il Movimento 5 stelle ha presentato la squadra, motivata e compatta, dei candidati a sostegno del candidato a sindaco Alessandro Bartolini, medico di famiglia in pensione, molto conosciuto e stimato ad Agliana. Con la rappresentante del gruppo territoriale pistoiese Susanna Zinzocchi, c’era anche Gianluca Ferrara, già senatore e candidato alle elezioni europee per il M5s. Ecco i candidati al consiglio comunale di Agliana: Paolo Ballati, Paolo Bardazzi, Massimo Bartoli (capogruppo M5s uscente nel consiglio comunale di Agliana), Lido Berti, Giuseppe Bosco, Lucia Cardicchi, Giuseppe Cecere Palazzo, Giovanni Fulgieri, Paola Gelli (del Comitato contro l’inceneritore), Concetta Myriam Lombardi (capolista), Maria Rita Mazzei, Sabrina Messeri, Eugenio Nieri, Tiziano Orlandi, Tommasina Patrizia Rossi, Roberto Soldi Traversari.

I componenti della lista rappresentano varie professioni (ci sono anche due infermieri) e la loro età va dai 37 ai 78 anni. Obiettivo principale dei pentastellati, come ha spiegato Bartolini, è la salute e la chiusura dell’inceneritore di Montale: "Gli aglianesi hanno già pagato in salute. Il rapporto Ispro 2014-2019 dice che non c’è un significativo aumento di tumori, ma la provincia di Pistoia è ai vertici per l’aumento di tumori maligni. Abbiamo scelto di presentarci da soli e non andare con il Pd – ha precisato – perché anche se il candidato a sindaco è valido, sulla questione inceneritore nel Pd non ci sono certezze". Tra gli altri obiettivi la mobilità sostenibile, piste ciclabili, attenzione allo sport. "Ma anche la cultura, a partire dall’infanzia". L’ex senatore Ferrara ha evidenziato: "Sono impegnato per valorizzare le bellezze e i valori culturali della Toscana in Europa. La squadra locale dei candidati M5s è competente e compatta". E sui danni degli inceneritori: "Il pericolo maggiore sono le nanoparticelle. Già venti anni fa ho scritto un libro con Paul Connett". Connett, attivista ambientale statunitense, tra i fondatori della strategia Rifiuti zero, in passato è stato più volte ad Agliana. L’obiettivo del M5s è l’economia circolare sul modello Capannori. "E possibilmente migliorarlo" ha detto Bartolini.

Piera Salvi