Ecco il libro "Mangiare bene per vivere meglio" Presentazione domani alla biblioteca San Giorgio

Mangiar bene inteso come pratica utile a investire su noi stessi e il nostro benessere psico-fisico. È il concetto su cui fa perno il libro "Mangiare bene per vivere meglio" (Aldenia edizioni, 2021) di Stefania Capecchi che sarà presentato domani alle 17.30 nell’auditorium Terzani della biblioteca San Giorgio. Il libro parte da una rapida spiegazione della fisiologia e dell’anatomia correlate all’alimentazione, e quindi all’apparato digerente, passando poi alla spiegazione dei vari principi nutritivi e dei gruppi alimentari. Ampio spazio è dedicato a quello che troviamo realmente nel piatto, quindi non solo principi nutritivi ma anche coloranti, conservanti e simili, e, in questo contesto, viene anche spiegato come leggere l’etichetta di ciò che compriamo in modo che possiamo fare una scelta veramente consapevole. L’ultima parte è un po’ come un viaggio al supermercato che spiega come fare la spesa mettendo d’accordo gusto e benessere. Di professione biologo nutrizionista presso studi privati, laureata in farmacia e in scienza della nutrizione umana, Capecchi è specializzata in alimentazione nelle patologie metaboliche e nell’alimentazione come strumento di prevenzione delle malattie cronico-degenerative e tumorali. È la referente nutrizionale per l’associazione culturale Campo Pistoia per conto della quale tiene conferenze sull’alimentazione biologica e naturale. È consigliere della sezione provinciale di Pistoia della Lilt (Lega italiana lotta tumori). Scrive articoli su quotidiani cartacei e on-line sulle qualità nutrizionali degli alimenti, con particolare attenzione ai prodotti tipici, legati al territorio e alle proprietà salutari del cibo biologico.