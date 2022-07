Ecco i ragazzi migliori nello studio e nello sport

Alla secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo Bonaccorso da Montemagno è stato conferito il premio "Sampette" 2022. Quest’anno sono stati Chiara Niccolai e Niccolò Zerbo, ad essersi aggiudicati il riconoscimento che al termine di ogni anno scolastico viene assegnato a uno studente e a una studentessa di terza media che hanno ottenuto il massimo dei voti sia nello studio che nelle discipline sportive. Infatti "Bravissimo nello sport" e "Bravissimo nello studio" è lo slogan del premio, nato nel 1999 per iniziativa dell’allora docente di scienze motorie Mario Tempesta - Sampette infatti è l’anagramma di Tempesta - che per 40 anni ha insegnato alla secondaria della Bonaccorso di Quarrata. Nella scelta dei candidati al premio viene tenuto conto inoltre dell’impegno sportivo extrascolastico.

La premiazione si è svolta a villa La Magia durante la cerimonia di consegna dei diplomi di terza media alla presenza del dirigente scolastico dell’istituto Luca Gaggioli, dei docenti e dei genitori. I due vincitori del Sampette hanno ricevuto una borsa di studio di 200€ ciascuno e una targa donata dall’Amministrazione Comunale di Quarrata. "Mi venne l’idea di questo premio perché mi sembrava importante dare un giusto riconoscimento a quei ragazzi che nel triennio scolastico si erano sempre distinti per grande senso di responsabilità tanto nello studio quanto nello sport – ha spiegato il professor Tempesta ormai in pensione, durante la cerimonia di premiazione - Lo sport non deve togliere tempo allo studio, ma non deve avvenire neppure il contrario, perché per i giovani è altrettanto importante allenare il fisico oltre che la mente". Lo sponsor ufficiale del Sampette è l’Ottica Aligi Bruni di Pistoia, che come ogni anno ha offerto il contributo per le borse di studio.

Daniela Gori