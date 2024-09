Ecco gli ispettori ambientali di Alia. Lotta agli abbandoni illeciti di rifiuti. Più controllo e rispetto del territorio

In ottobre a Chiesina Uzzanese arrivano gli Ispettori Ambientali di Alia Multiutility, per educare al rispetto di ambiente e normative, controllare e ispezionare i conferimenti dei cittadini e, quando il caso, sanzionare. In provincia di Pistoia il servizio è già attivo nel capoluogo e a Pieve a Nievole, Lamporecchio e Montecatini Terme. Nei primi sei mesi del 2024, sono stati effettuati 46.468 controlli, elevati 1.643 verbali, per un totale di 226.045 euro. Chiesina Uzzanese nel 2022 ha superato l’80% di raccolta differenziata, e da poco ha attivato il sistema di tariffazione corrispettiva, che valorizza chi si impegna nella separazione dei rifiuti e nella tutela dell’ambiente. È il 29esimo comune in cui l’azienda ha attivato gli Ispettori Ambientali, tra i 58 che gestisce, figure dalla formazione specifica che opereranno in collaborazione con la Polizia Municipale e si occuperanno di ‘controlli anti–abbandoni’, con azioni di pattuglia; ‘Pronto intervento ambientale’, con controlli tempestivi di fronte alle segnalazioni dei cittadini; ‘Chiesina pulita’, con controlli su cestini getta-rifiuti, campane stradali e cassonetti.

"Un importante passo avanti per la tutela e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini– dichiara il sindaco Fabio Berti –L’iniziativa è parte integrante del nostro impegno nel garantire un ambiente più ordinato e vivibile per tutti. Servirà anche per verificare che tutti i residenti siano in regola con l’iscrizione al servizio ed evitare disparità fra i cittadini". "La presenza degli Ispettori è cruciale- prosegue Lorenzo Vignali, vicesindaco con delega all’ambiente - Non è solo una questione di controllo, ma soprattutto di educazione e sensibilizzazione". "La loro azione è fondamentale anche dal punto di vista della sicurezza e del rispetto delle normative– prosegue Andrea Baldaccini, consigliere comunale con delega alla sicurezza – per prevenire comportamenti scorretti e, se necessario, sanzionarli, per disincentivare le infrazioni e far comprendere l’importanza del rispetto delle regole". "L’opera degli Ispettori Ambientali permette un monitoraggio efficace e un costante presidio del territorio- conclude Simone Boschi, direttore dell’area Controllo e Rendicontazione Servizi di Alia - Sono fondamentali il senso civico e la collaborazione dei cittadini. Sono proprio gli utenti che, grazie ad Aliapp, hanno a disposizione sul telefono numerose funzionalità, e possono segnalare rifiuti abbandonati, un cassonetto o un cestino pubblico pieno, sporco o danneggiato, un mancato ritiro o svuotamento, prenotare il ritiro di ingombranti, esser informati su come differenziare correttamente".

Emanuele Cutsodontis