Eccesso di velocità. A rischio la sicurezza. Aumentano gli incidenti

PISTOIA

"Abbiamo avuto un aumento dei sinistri stradali con un’impennata di quelli senza feriti, circa il 48% in più, e purtroppo abbiamo avuto anche un aumento di sinistri con esito mortale". Lo ha detto ieri la comandante della polizia locale in apertura della cerimonia per i 163 anni dalla fondazione. "Le principali cause di incidente stradale – ha spiegato – sono la velocità non commisurata e i cambi di direzione non segnalati. Anche le chiamate alla centrale operativa sono notevolmente aumentate, così come le chiamate per soste irregolari, mentre abbiamo avuto una diminuzione delle segnalazioni per accampamenti abusivi: segno che l’attività di prevenzione e controllo sul territorio ha funzionato".

Nel 2024, dunque, si registrano più sinistri stradali per un totale di 585 (contro i 507 del 2023). In particolare aumentano gli incidenti con esito mortale, che salgono a 6 (contro i 2 del 2023), mentre diminuiscono quelli con feriti (303, contro i 319 del 2023). Tra le maggiori cause figura la velocità, seguita dalla mancata precedenza e da alcuni comportamenti rischiosi, come i cambiamenti di direzione e di corsia non segnalati. Per quanto riguarda la tipologia degli incidenti, si sono verificati con maggiore frequenza i tamponamenti e gli investimenti di pedone. Il mese in cui si sono verificati più incidenti è gennaio, seguito da novembre e dicembre con possibili correlazioni - si spiega - legate a fattori stagionali. Le strade con maggiore incidentalità sono via Fiorentina, viale Adua e via Toscana. Cresciute anche le violazioni per limiti di velocità (si passa da 41.167 verbali del 2023 a 54.573 del 2024), per la circolazione dei veicoli sprovvisti di assicurazione (da 242 del 2023 a 425 del 2024), per le omissioni di soccorso (da 3 nel 2023 a 8 nel 2024). Aumentano anche gli incidenti con urto con veicolo in sosta (da 59 nel 2023 a 74 nel 2024), le sanzioni per il cambiamento di direzione o di corsia (da 51 nel 2023 a 64 nel 2024) e le multe per la guida senza patente (39 nel 2023 e 43 nel 2024).

Diminuiscono invece gli incidenti per investimento di pedone (56 nel 2023 e 48 nel 2024), per mancanza di revisione del veicolo (da 1.075 nel 2023 a 335 nel 2024), per l’uso del cellulare durante la guida (da 295 nel 2023 a 58 nel 2024), per guida senza le cinture di sicurezza (da 244 a 61), per guida senza casco (da 22 a 4). Calano anche gli incidenti per gli attraversamenti dei veicoli alle intersezioni con il semaforo rosso (da 2.250 nel 2023 a 1.614 nel 2024). Gli interventi effettuati lo scorso anno su segnalazione sono stati 6.211. Tra le motivazioni principali la richiesta di controllo degli spazi dei residenti e invalidi, servizi di ordine pubblico, intralci stradali e richieste di intervento per la viabilità.

La centrale operativa ha gestito 10.054 richieste di intervento, un dato in aumento rispetto all’anno precedente (8.896). Tra le maggiori tipologie di richieste, quelle relative alla viabilità, ai sinistri stradali e l’occupazione di spazi riservati alle persone con invalidità. Le notizie di reato e annotazioni trasmesse in Procura (417 nel 2024), riguardano per la maggior parte, reati in materia di edilizia e ambientale.

Patrizio Ceccarelli