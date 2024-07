"E’ urgente il taglio dell’erba"

Il gruppo consiliare di centrodestra Noi per Montale ha scritto una lettera al Comune per chiedere un intervento urgente presso la Provincia di Pistoia perché sia tagliata l’erba lungo le strade provinciali del territorio di Montale nelle quali la crescita incontrollata della vegetazione crea pericoli alla circolazione. Noi per Montale chiede: "Un intervento urgente immediato e deciso presso gli opportuni organi della Provincia affinché proceda a effettuare lo sfalcio dell’erba sulle banchine stradali di loro competenza che attraversano il nostro Comune. Settimane fa era stato annunciato lo sfalcio – prosegue la lettera firmata dal capogruppo Lorenzo Bandinelli (foto) –, ma nel comune di Montale, salvo pochi lavori, anche compiuti in maniera grossolana e non efficiente, lo sfalcio è stato eseguito solo su alcuni tratti. Tutto ciò crea numerose situazioni di pericolo per la mancanza di visibilità agli incroci, per l’impossibilità di vedere la banchina stradale con i suoi delineatori di margine, per la difficoltà o impossibilità di vedere la segnaletica stradale verticale. L’erba, i cannicci e i cespugli a bordo strada – prosegue la lettera – in alcuni punti invadono la sede stradale e i pedoni e i ciclisti sono costretti ad allargarsi nel loro percorso creando situazioni di pericolo per la loro incolumità. Questa situazione, ormai inaccettabile, non è la prima volta che si presenta. "Considerando le situazioni di grave pericolo che il mancato sfalcio dell’erba comporta – conclude la lettera – richiediamo un intervento del nostro comune presso i competenti organi provinciali, in cui venga fatta presente l’attuale situazione e i gravi pericoli a cui può condurre il permanere di questo stato di cose".

Giacomo Bini