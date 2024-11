È stata riaperta piazza del Duomo. Conclusi i lavori della Provincia: "Ma la comunicazione non c’è stata"

Nei giorni scorsi avevamo dato spazio alla voce dei negozianti della zona, preoccupati dal prolungarsi del cantiere aperto dalla Provincia di Pistoia fra via Giusti e via Cavour, per ripristinare al meglio il fondo stradale nella zona di fronte all’ingresso della Cattedrale. L’amministrazione comunale è stata costretta a intervenire modificando la viabilità, mettendo a senso unico la strada e autorizzando la sosta sul lato sinistro rispetto al senso di marcia in via Cavour, per andare a rimpiazzare quelli soppressi nella zona interessata dall’intervento. "Finalmente sono ultimati i lavori da parte della Provincia di Pistoia in Piazza Duomo, di sistemazioni delle pietre della sede stradale- afferma il sindaco Riccardo Franchi -A seguito di questa riapertura, è stata ripristinata la viabilità a doppio senso, come era prima dei lavori, con i parcheggi che sono tornati a disposizione in Piazza della Maddalena e non su via Cavour; i disagi che, in queste settimane, sono andati a interessare i residenti e le attività commerciali, finalmente sono lasciati alle spalle".

La viabilità in direzione Montecatini, fino a lunedì mattina, era stata forzatamente deviata pressoché interamente su viale Garibaldi e viale Europa, andando ad appesantire ulteriormente la situazione di una zona fortemente interessata dal traffico, soprattutto negli orari di apertura e chiusura delle scuole. Il primo cittadino ha voluto tirare una frecciatina all’amministrazione provinciale: "Anche in una situazione del genere- ha aggiunto -dove è arrivata la buona notizia della riapertura della strada, rimane comunque l’amarezza di una riapertura non gestita bene da parte della Provincia di Pistoia; sarebbe stata opportuna una comunicazione preventiva- ha concluso –in modo da poter togliere definitivamente ogni forma di disagio". La comunicazione, in effetti, non c’è stata. E questo ha comportato qualche problema, soprattutto in via Cavour, proprio a causa degli stalli di sosta che erano stati organizzati sul lato della strada. Con la riapertura della stessa a doppio senso, le auto posteggiate hanno creato qualche difficoltà, che però si è, fortunatamente, rapidamente risolta.

Emanuele Cutsodontis