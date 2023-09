E’ scomparso Luigi Bini. Il ricordo degli Alpini

E’ morto all’età di 85 anni Luigi Bini, un alpino, un montalese molto conosciuto e stimato in paese. Del gruppo degli Alpini di Montale è stato uno dei fondatori e ha fatto parte anche del consiglio direttivo.

"E’ stato sempre molto attivo e partecipe – dice il presidente del Gruppo Alpini di Montale Antonio Nincheri – fin dalla costituzione del gruppo, ha partecipato ai raduni e soprattutto si è impegnato moltissimo in tutte le nostre iniziative in paese ed in particolare nella cucina e in tutti i momenti di ritrovo".

"Era un grande lavoratore – dice l’ex presidente del Gruppo Brunero Torracchi – un amico a cui eravamo legati da grande affetto, fino all’ultimo momento ha voluto partecipare alle nostre iniziative ed era pronto, come sempre aveva fatto, a dare una mano". Prima di andare in pensione Luigi Bini faceva il tessitore con la moglie Giovanna che è scomparsa da circa un anno.

Lo piangono i figli Marco, Giovanni e Antonella e i quattro nipotini a cui era legatissimo. La salma è esposta alle cappelle del Commiato della Misericordia di Montale, il funerale oggi alle ore 16.

"Se n’è andato un grande uomo e alpino, come amava definirsi lui – affermano i figli – ringraziamo di cuore per la vicinanza tutto il paese di Montale e tutti coloro che hanno voluto bene ai nostri genitori".

