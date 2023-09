E ora è guerra alla contraffazione a Pistoia: tutelare l'economia è l'ordine d'obbligo

Giro di vite da parte della Guardia di Finanza, in collaborazione con la Camera di Commercio di Pistoia e Prato, sul fenomeno della contraffazione e dell’abusivismo commerciale sul territorio di competenza, visto che comunque si tratta di una pratica ben diffusa e radicata nonostante siano due province in cui i flussi turistici sono sì importanti, ma non ai livelli della vicina Firenze. E’ per questo che è stata siglata un’intesa trilaterale con le firme della presidente della Camera di Commercio di Pistoia-Prato, Dalila Mazzi, e dei comandanti provinciali delle Fiamme Gialle dei due capoluoghi, ovvero i colonnelli Enrico Blandini e Stefano Lampone. L’obiettivo è semplice: tutelare l’economia legale e contrastare la commercializzazione di prodotti contraffatti e pericolosi oltre all’abusivismo commerciale. Con questo documento si potranno andare a rafforzare i rapporti di collaborazione tra le due istituzioni, rendendo più efficaci e mirate le azioni per la prevenzione e il contrasto alla produzione e alla commercializzazione di merci che non siano conformi alle normative vigenti e, allo stesso tempo, anche non sicure, oppure all’abusivismo commerciale, al lavoro nero o irregolare e all’illegalità sia economica che finanziaria nel libero mercato. La Camera di Commercio svolgerà anche una funzione di raccordo tra Guardia di Finanza, associazioni di categoria ed imprese, per promuovere lo scambio di informazioni e la raccolta di eventuali segnalazioni da parte di imprenditori e commercianti che, pur confrontandosi quotidianamente e subendo la concorrenza sleale di chi non rispetta le regole, spesso non sanno come e a chi comunicarlo o possono avere timore di ritorsioni. Infine, con questa sinergia, potranno essere promossi incontri e seminari, nonché interventi formativi rivolti al personale addetto allo svolgimento delle attività di specie, ed è un segno tangibile verso quella parte rilevante del tessuto imprenditoriale di Pistoia e Prato che si distingue per la sua integrità e correttezza.

Red.pt.