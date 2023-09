È la notte della lirica alla festa storica di Badia Un palcoscenico d’incanto

La soprano Renata Campanella, il tenore Nicola Mugnaini e il baritono Marzio Giossi, accompagnati al pianoforte dal pianista Stefano Adabbo, sono i protagonisti del concerto lirico in programma stasera (ore 21.30) nell’antico chiostro di Badia a Pacciana, nell’ambito quarantaseiesima Festa storica. La direzione artistica è a cura di Paolo Paolieri, che avrà anche il compito di presentare la serata. In programma brani di Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini e Umberto Giordano. Gli interpreti sono di prim’ordine. Renata Campanella è stata recentemente interprete di Tosca al Teatro Bellini di Catania, Elvira in Ernani e Nedda in Pagliacci al Teatro Lirico di Cagliari, Ines nella Favorita al Teatro Regio di Parma e al Teatro Municipale di Piacenza, Norma al Teatro Grande di Brescia e al Teatro Comunale di Ferrara, Abigaille in Nabucco sempre a Ferrara in una produzione del Ravenna Festival e al Teatro Arcimboldi di Milano e Cio Cio San in Madama Butterfly al Japan Opera Festival. Nel suo repertorio anche Violetta in Traviata al Teatro Dal Verme di Milano, Leonora (Trovatore) al Comunale di Ferrara e Aida al Magnetic Festival Isola d’Elba. Nicola Mugnaini nel 2010 è stato protagonista nella Fanciulla del West al Teatro del Giglio di Lucca; di Aida (Radames) al Comunale di Firenze ed ha partecipato al Concerto di Gala a Lucca per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Questa importante ricorrenza lo ha visto impegnato, nel 2011, in importanti concerti verdiani in varie città italiane. Ha in repertorio anche i ruoli fondamentali in Norma, Turandot, Madama Butterfly, Adriana Lecouvreur, Pagliacci, Cavalleria rusticana, Isabeau. A Livorno ha debuttato nella Messa da requiem di Verdi e ha al suo attivo numerose tournée all’estero. Marzio Giossi, baritono di fama internazionale, ha cantato nei principali teatri italiani come La Scala di Milano, il Regio di Parma, i Comunali di Firenze, Modena, Bologna, il Massimo di Palermo. All’estero al Champ Elysées di Parigi, all’Opera di Tolone, all’Opera di Montecarlo, Avignone, Reims, Osaka, al Palm Beach Opera.

È stato diretto da maestri d’orchestra come Muti, Abbado, Gavazzeni, Oren, Veronesi, Ranzani e registi come Miller, Ronconi, Gregoretti, Samaritani. Numerose le incisioni e i riconoscimenti internazionali. Stefano Adabbo vanta una lunga carriera di accompagnatore pianistico in concerti di canto in importanti sale in Italia e all’estero. Intrapresa l’attività di direttore d’orchestra, sia in campo lirico che sinfonico, ha diretto composizioni di autori classici, romantici e novecenteschi oltre a capolavori del repertorio sinfonico corale: il Requiem e la Messa dell’Incoronazione di Mozart, lo Stabat Mater e la Petite Messe Solennelle di Rossini, la Messa da Requiem di Verdi. Ha diretto in Italia e all’estero opere di Pergolesi, Rossini, Donizetti, Verdi, Puccini e Wolf-Ferrari.

Patrizio Ceccarelli