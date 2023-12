E’ corsa ai regali nel fine settimana. Così il Natale "spinge" il commercio

Giorni di shopping. E commercianti soddisfatti. Pistoia Città del Natale spinge la corsa ai regali. Nel week end c’è l’assalto. Lo dice l’ultima indagine di Confcommercio Pistoia e Prato, svolta su un campione di aziende associate, a ridosso della festività. I commercianti – si apprende - sono concordi nell’affermare che, mentre nei giorni feriali la tendenza resta regolare, nel corso del fine settimana, quando nel centro storico si riversano migliaia di persone – tra famiglie, coppie, gruppi di amici e singoli – gli acquisti conoscono un’autentica impennata. E, oltre a questo, il vero boom è ancora da attendersi, considerato che in moltissimi preferiscono aspettare l’ultimo momento per comprare.

"Nel weekend – commenta Francesca Falleni, titolare del negozio “Maison 42” – le cose vanno molto bene. Questo perché gli eventi che sono stati organizzati portano molte persone in città e, da questo flusso, si genera un indotto importante. Nel corso della settimana, invece, lavoriamo con i clienti abituali". "Se nei giorni feriali le cose procedono ancora un po’ al rilento – dice Irene Rosati, di “Irene gioielli” – complice il fatto che in tanti preferiscono acquistare a ridosso del Natale, nel fine settimana si registra certamente un movimento che genera risultati per il tessuto commerciale. Questo grazie alle iniziative che sono state create in sinergia tra soggetti diversi e che confermano che se la città riesce ad essere attrattiva i risultati si vedono". E ancora commenti e valutazioni sullo stesso trend. Per Maria Antonietta Moretti, del negozio “La Brocca”, "la richiesta per il Natale quest’anno è iniziata prima, già dall’inizio di novembre. Da noi molti decidono di farsi un regalo da soli, comprando per la propria casa, ma non mancano anche quelli che acquistano per donare ad altri. Qui in via Carratica vediamo più movimento rispetto agli anni scorsi: molta gente che si sposta verso il centro per il weekend percorre questo tratto di strada ed ha maggiore occasione di frequentarne le attività". Stefania Dogliosi, del Dogliosi Concept Store, aggiunge: "Siamo contente di come sta andando questo avvicinamento al Natale, molta gente è già venuta per comprare e molta ne aspettiamo da qui al 25 dicembre. È un trend che viene alimentato dagli eventi organizzati nel weekend, che fanno circolare tante persone in centro". Insomma il Natale a Pistoia piace e spinge il commercio.

"Uno scenario – commenta il Direttore di Confcommercio Pistoia e Prato, Tiziano Tempestini – che certifica come l’organizzazione di progetti di spessore produca un effetto attrattivo che poi si diffonde positivamente su tutto il tessuto commerciale della città. Con Pistoia Città del Natale assistiamo ad un luogo vivo, a misura di famiglie e singoli, ma anche in grado di soddisfare le ambizioni dei negozi che attendono con trepidazione questo momento dell’anno per fortificare il proprio lavoro".